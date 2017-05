Jun 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.9796 7.4475 1 200 99.9796 7.4475 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 99.9800 7.3136 3 150 99.9801 7.2649 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.9586 7.5586 1 25 99.9586 7.5586 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.9589 7.5038 1 25 99.9589 7.5038 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.8987 7.4024 1 295 99.8987 7.4024 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 99.8987 7.4024 1 200 99.8987 7.4024 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.9184 7.4521 1 5 99.9184 7.4521 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.8093 7.7487 1 10 99.8093 7.7487 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 99.8370 7.4490 1 5 99.8370 7.4490 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.7775 7.3994 1 25 99.7775 7.3994 INE141A16TV8 OBC 22-Jun-15 99.7775 7.3994 1 25 99.7775 7.3994 INE683A16FR6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jun-15 99.7132 7.4988 1 5 99.7132 7.4988 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 99.6948 7.4493 1 5 99.6948 7.4493 INE112A16HU6 CORPORATION BK 29-Jun-15 99.5847 8.0114 2 69 99.5847 8.0114 INE008A16B46 IDBI BK 2-Jul-15 99.5561 7.7498 1 5 99.5561 7.7498 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 99.5350 7.7508 1 5 99.5350 7.7508 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.4580 7.6503 1 5 99.4580 7.6503 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.1525 7.9995 1 5 99.1525 7.9995 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.0803 7.7001 1 5 99.0803 7.7001 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.9190 8.1403 1 10 98.9190 8.1403 INE434A16LJ9 ANDHRA BK 31-Jul-15 98.9356 7.6997 1 25 98.9356 7.6997 INE008A16C52 IDBI BK 31-Jul-15 98.9562 7.7001 1 5 98.9562 7.7001 INE692A16EL3 UNION BK OF INDIA 3-Aug-15 98.8664 7.7502 1 5 98.8664 7.7502 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 98.8324 7.7002 1 25 98.8324 7.7002 INE483A16JZ6 CENTRAL BK OF INDIA 7-Aug-15 98.7699 7.8376 3 500 98.7699 7.8376 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 98.7531 7.9462 6 375 98.7544 7.9376 INE434A16LP6 ANDHRA BK 7-Aug-15 98.7482 7.9776 3 300 98.7482 7.9776 INE649A16FM8 STATE BK OF HYDERABAD 7-Aug-15 98.7870 7.7273 2 175 98.7870 7.7273 INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 98.7715 7.8272 2 100 98.7715 7.8272 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 98.7448 8.1399 1 5 98.7448 8.1399 INE692A16EM1 UNION BK OF INDIA 7-Aug-15 98.7448 8.1399 1 5 98.7448 8.1399 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 98.7104 7.8173 2 700 98.7104 7.8173 INE434A16LQ4 ANDHRA BK 10-Aug-15 98.6843 7.9776 2 200 98.6843 7.9776 INE667A16FH0 SYNDICATE BK 10-Aug-15 98.6908 7.9377 3 150 98.6908 7.9377 INE608A16JG8 PUNJAB AND SIND BK 10-Aug-15 98.7071 7.8375 2 100 98.7071 7.8375 INE667A16FH0 SYNDICATE BK 10-Aug-15 98.7324 7.8102 1 50 98.7324 7.8102 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 98.4245 7.7902 5 300 98.4245 7.7902 INE608A16JH6 PUNJAB AND SIND BK 25-Aug-15 98.3943 7.8374 4 500 98.3943 7.8374 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.2027 7.7677 4 200 98.2027 7.7677 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 98.1271 7.8276 1 200 98.1271 7.8276 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.1041 7.8375 2 250 98.1041 7.8375 INE457A16FX3 BK OF MAHARASHTRA 23-Sep-15 97.8204 7.8200 1 25 97.8204 7.8200 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 96.0663 7.9500 1 50 96.0663 7.9500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.6431 8.0701 1 25 94.6431 8.0701 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.4604 8.0775 1 25 94.4604 8.0775 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 94.4520 8.0600 1 25 94.4520 8.0600 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.4650 7.9800 3 100 94.4650 7.9800 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 94.3999 7.9900 1 25 94.3999 7.9900 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.3602 8.0500 3 25 94.3602 8.0500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.3210 8.0500 2 125 94.3210 8.0500 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 94.3110 8.0650 1 3 94.3110 8.0650 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.2947 8.0600 3 2.1 94.2947 8.0600 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.2617 8.0799 1 25 94.2617 8.0799 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.2751 8.0599 2 5.1 94.2751 8.0599 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.2230 8.0500 2 125 94.2230 8.0500 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 94.1574 8.0601 2 50 94.1574 8.0601 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.0206 8.0600 1 3.7 94.0206 8.0600 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 92.5409 8.1950 1 25 92.5409 8.1950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com