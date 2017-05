Jun 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.9479 6.3397 4 375 99.9487 6.2447 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.9447 6.7362 3 170 99.9462 6.5492 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 99.9474 6.4030 1 150 99.9474 6.4030 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.9473 6.4147 3 105 99.9466 6.5005 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.9474 6.4030 1 100 99.9474 6.4030 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.9462 6.5492 1 25 99.9462 6.5492 INE476A16QI1 CANARA BK 15-Jun-15 99.9360 7.7917 1 25 99.9360 7.7917 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 99.9334 8.1084 1 10 99.9334 8.1084 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 99.8801 7.3027 5 270 99.8801 7.3027 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.7967 7.4356 4 260 99.7967 7.4356 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.7612 7.2809 1 25 99.7612 7.2809 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.7407 7.2993 1 75 99.7407 7.2993 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.7401 7.3148 2 50 99.7414 7.2795 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.7231 7.2397 2 125 99.7208 7.2995 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.7745 7.4994 1 75 99.7745 7.4994 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.1740 8.0000 1 25 99.1740 8.0000 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.0572 7.7199 1 5 99.0572 7.7199 INE608A16JE3 PUNJAB AND SIND BK 28-Jul-15 99.0952 7.7504 1 5 99.0952 7.7504 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.0290 7.7802 1 5 99.0290 7.7802 INE691A16KE7 UCO BK 3-Aug-15 98.9079 7.7503 1 5 98.9079 7.7503 INE428A16QD3 ALLAHABAD BK 5-Aug-15 98.9109 7.8804 1 5 98.9109 7.8804 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 98.7601 7.7670 17 885 98.7601 7.7669 INE483A16KA7 CENTRAL BK OF INDIA 10-Aug-15 98.7474 7.8474 1 100 98.7474 7.8474 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 98.7517 7.8202 1 50 98.7517 7.8202 INE434A16LQ4 ANDHRA BK 10-Aug-15 98.7770 8.0700 1 25 98.7770 8.0700 INE692A16EN9 UNION BK OF INDIA 10-Aug-15 98.7800 8.0500 1 25 98.7800 8.0500 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 98.8279 7.7302 1 10 98.8279 7.7302 INE691A16KK4 UCO BK 10-Aug-15 98.7234 7.9997 1 5 98.7234 7.9997 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 98.7123 8.0702 1 50 98.7123 8.0702 INE483A16KB5 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-15 98.6636 7.8475 1 100 98.6636 7.8475 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 98.7000 8.0125 1 100 98.7000 8.0125 INE608A16JJ2 PUNJAB AND SIND BK 17-Aug-15 98.6026 7.8376 2 500 98.6026 7.8376 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.2413 7.7788 1 100 98.2413 7.7788 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.1231 7.7575 1 50 98.1231 7.7575 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 97.9968 7.9374 1 250 97.9968 7.9374 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 96.2722 7.9401 1 75 96.2722 7.9401 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 96.1041 7.9551 1 25 96.1041 7.9551 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 96.0689 8.0299 1 1.5 96.0689 8.0299 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.7683 8.0600 1 9 94.7683 8.0600 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 94.7498 8.0900 1 3 94.7498 8.0900 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 94.6099 8.0600 1 25 94.6099 8.0600 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.4935 8.0874 1 3 94.4935 8.0874 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.5562 7.9900 1 1 94.5562 7.9900 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.5116 8.0901 1 50 94.5116 8.0901 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 94.3423 8.2600 1 1.7 94.3423 8.2600 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.4976 7.9899 2 175 94.4976 7.9899 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.4910 8.0001 1 50 94.4910 8.0001 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.3801 8.0200 2 125 94.3801 8.0200 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.3594 8.0217 2 75 94.3572 8.0250 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.3443 8.0150 2 100 94.3443 8.0150 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.3010 8.0800 1 25 94.3010 8.0800 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.2944 8.0899 1 15 94.2944 8.0899 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.2789 8.0251 1 50 94.2789 8.0251 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.2823 8.0200 1 25 94.2823 8.0200 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 94.2172 8.0009 3 125 94.2179 7.9999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com