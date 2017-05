Jun 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16LE0 ANDHRA BK 16-Jun-15 99.9810 6.9363 1 95 99.9810 6.9363 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 99.9417 7.0973 2 200 99.9417 7.0973 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.9133 7.9137 2 270 99.9091 8.3022 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 99.9244 6.9037 1 50 99.9244 6.9037 INE483A16JE1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Jun-15 99.8411 8.2987 1 145 99.8411 8.2987 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.7789 8.0880 1 75 99.7789 8.0880 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.8018 7.2487 1 25 99.8018 7.2487 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.8004 7.3000 1 25 99.8004 7.3000 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.7745 7.4994 1 75 99.7745 7.4994 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.8009 7.2816 1 25 99.8009 7.2816 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 99.6851 8.2358 2 245 99.6851 8.2358 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 99.7204 7.3100 1 25 99.7204 7.3100 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.3377 7.8500 1 125 99.3377 7.8500 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.3589 7.8504 1 25 99.3589 7.8504 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.2576 7.8001 1 5 99.2576 7.8001 INE434A16LJ9 ANDHRA BK 31-Jul-15 99.0536 7.7497 1 25 99.0536 7.7497 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.0560 7.7299 1 5 99.0560 7.7299 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 98.9495 7.7501 1 25 98.9495 7.7501 INE434A16LP6 ANDHRA BK 7-Aug-15 98.8418 8.0697 1 90 98.8418 8.0697 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 98.8234 7.7602 1 125 98.8234 7.7602 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 98.7562 7.7914 4 150 98.7565 7.7897 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 98.7280 7.8377 17 750 98.7280 7.8377 INE483A16KB5 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-15 98.7264 7.8477 2 200 98.7264 7.8477 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 98.7369 7.7824 4 150 98.7372 7.7803 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 98.7020 8.0000 1 100 98.7020 8.0000 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 98.6464 7.9499 2 250 98.6464 7.9499 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 98.6676 7.9499 1 250 98.6676 7.9499 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 98.6548 7.8999 1 175 98.6548 7.8999 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 98.6149 7.7676 2 350 98.6149 7.7676 INE683A16GF9 THE SOUTH INDIAN BK 21-Aug-15 98.5746 7.8775 1 50 98.5746 7.8775 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 98.4485 8.2175 3 700 98.4485 8.2175 INE683A16GH5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Aug-15 98.4489 7.8777 1 50 98.4489 7.8777 INE683A16GG7 THE SOUTH INDIAN BK 2-Sep-15 98.3215 7.8875 1 200 98.3215 7.8875 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.0595 7.9373 1 250 98.0595 7.9373 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 96.8898 8.0251 1 50 96.8898 8.0251 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 95.3524 8.0500 2 75 95.3524 8.0500 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 95.3725 8.0500 1 25 95.3725 8.0500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.7472 8.0300 2 100 94.7472 8.0300 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.6086 8.0000 1 50 94.6086 8.0000 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 94.5570 8.0500 1 75 94.5570 8.0500 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.5498 8.0000 1 75 94.5498 8.0000 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.5630 8.0099 1 50 94.5630 8.0099 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.5240 8.0400 1 50 94.5240 8.0400 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 94.4225 8.0449 2 50 94.4225 8.0449 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 94.4585 7.9900 1 50 94.4585 7.9900 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.4519 8.0000 1 50 94.4519 8.0000 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 94.4061 8.0700 2 4 94.4061 8.0700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.3409 8.0201 2 100 94.3409 8.0201 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 94.2766 7.9995 2 125 94.2796 7.9951 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 94.2695 8.0100 1 25 94.2695 8.0100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com