Jun 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 99.9413 7.1460 1 25 99.9413 7.1460 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.8990 7.3841 2 10 99.8987 7.4024 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 99.8939 7.7535 1 5 99.8939 7.7535 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.8621 7.2004 1 5 99.8621 7.2004 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.8381 7.3987 1 5 99.8381 7.3987 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 99.8424 7.2019 1 5 99.8424 7.2019 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 98.8659 7.8999 1 25 98.8659 7.8999 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 98.8631 7.9199 2 15 98.8574 7.9598 INE112A16GP8 CORPORATION BK 13-Aug-15 98.8015 7.7677 5 400 98.8015 7.7677 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 98.7777 7.7872 2 125 98.7777 7.7872 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 98.7992 7.7828 1 25 98.7992 7.7828 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 98.7813 7.9002 1 25 98.7813 7.9002 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 98.7737 7.9501 1 5 98.7737 7.9501 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 98.7185 7.7675 3 400 98.7185 7.7675 INE528G16A34 YES BK 17-Aug-15 98.7059 7.8449 1 185 98.7059 7.8449 INE077A16CY4 DENA BK 17-Aug-15 98.7152 7.7878 2 150 98.7152 7.7878 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 98.6197 8.3748 1 100 98.6197 8.3748 INE683A16GF9 THE SOUTH INDIAN BK 21-Aug-15 98.6166 7.8773 2 100 98.6166 7.8773 INE077A16CX6 DENA BK 27-Aug-15 98.5082 7.7853 1 25 98.5082 7.7853 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.3589 7.8076 2 200 98.3589 7.8076 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 98.1379 7.8700 3 300 98.1379 7.8700 INE648A16GW7 SBBJ 15-Sep-15 98.1278 7.7377 2 200 98.1278 7.7377 INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 97.9953 7.8598 1 100 97.9953 7.8598 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 97.9436 7.8198 1 25 97.9436 7.8198 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 96.9067 7.9801 1 25 96.9067 7.9801 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 96.3687 7.9501 2 50 96.3687 7.9501 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 96.3731 7.9401 1 100 96.3731 7.9401 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 96.3574 7.9299 1 75 96.3574 7.9299 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 96.3193 7.9250 2 75 96.3193 7.9250 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 94.3890 8.4099 1 0.1 94.3890 8.4099 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.6022 8.0100 1 50 94.6022 8.0100 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.6050 7.9750 1 25 94.6050 7.9750 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 94.4976 7.9899 1 50 94.4976 7.9899 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.4780 8.0200 1 25 94.4780 8.0200 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 94.4455 8.0700 1 25 94.4455 8.0700 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.4584 8.0200 2 26 94.4584 8.0200 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.4061 8.0700 1 4 94.4061 8.0700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.4062 8.0101 1 50 94.4062 8.0101 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 94.3340 8.0599 1 25 94.3340 8.0599 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 92.6295 8.1126 1 25 92.6295 8.1126 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com