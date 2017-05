Jun 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.9194 7.3643 3 165 99.9179 7.4978 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.8810 7.2478 1 75 99.8810 7.2478 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.9008 7.2488 1 5 99.9008 7.2488 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 99.8621 7.2004 1 100 99.8621 7.2004 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.8810 7.2478 1 5 99.8810 7.2478 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 99.8801 7.3027 1 5 99.8801 7.3027 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 99.8413 7.2522 1 100 99.8413 7.2522 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.8418 7.2293 1 75 99.8418 7.2293 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.3791 8.1444 1 18 99.3791 8.1444 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.3251 7.7504 1 5 99.3251 7.7504 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.1829 7.7102 1 3.5 99.1829 7.7102 INE008A16C52 IDBI BK 31-Jul-15 99.1023 7.6888 1 0.1 99.1023 7.6888 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 98.9415 7.8097 1 20 98.9415 7.8097 INE667A16FH0 SYNDICATE BK 10-Aug-15 98.8787 7.8097 1 50 98.8787 7.8097 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 98.7392 7.7678 12 750 98.7392 7.7678 INE077A16CY4 DENA BK 17-Aug-15 98.7312 7.8177 6 700 98.7312 7.8177 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 98.7116 7.9401 1 250 98.7116 7.9401 INE434A16LK7 ANDHRA BK 17-Aug-15 98.7264 7.8477 2 250 98.7264 7.8477 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 98.6770 7.7678 2 150 98.6770 7.7678 INE608A16JF0 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-15 98.5192 7.8374 1 575 98.5192 7.8374 INE077A16CZ1 DENA BK 28-Aug-15 98.5078 7.7874 2 100 98.5078 7.7874 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.3657 7.7747 1 75 98.3657 7.7747 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 98.3055 7.7673 4 275 98.3055 7.7673 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 98.3117 7.7384 1 50 98.3117 7.7384 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 98.2462 7.8502 1 50 98.2462 7.8502 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.2438 7.7675 1 250 98.2438 7.7675 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.1430 7.7597 3 350 98.1477 7.7399 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 98.0646 7.8300 1 10 98.0646 7.8300 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 97.9822 7.8298 1 50 97.9822 7.8298 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 97.9616 7.8299 2 100 97.9616 7.8299 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 97.0409 7.9500 1 100 97.0409 7.9500 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.6537 7.9599 1 75 94.6537 7.9599 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 94.6022 8.0100 1 25 94.6022 8.0100 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.2699 8.4038 5 250 94.2181 8.4845 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 94.5326 7.9963 1 10 94.5326 7.9963 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 94.4520 8.0600 1 5 94.4520 8.0600 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 94.4519 8.0300 3 155 94.4519 8.0300 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 94.4128 8.0000 1 50 94.4128 8.0000 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 94.0274 8.4925 2 150 94.0325 8.4849 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 94.3281 8.0099 1 50 94.3281 8.0099 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 93.9513 8.4226 2 100 93.9563 8.4152 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 92.6472 8.1142 2 30 92.6465 8.1150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com