Jun 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.9595 7.3942 1 230 99.9595 7.3942 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.9409 7.1948 1 130 99.9409 7.1948 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.9600 7.3029 1 100 99.9600 7.3029 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.9597 7.3577 1 100 99.9597 7.3577 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.9404 7.2557 1 60 99.9404 7.2557 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.9400 7.3044 1 50 99.9400 7.3044 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.9400 7.3044 1 45 99.9400 7.3044 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.9404 7.2557 1 45 99.9404 7.2557 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 99.8606 7.2789 1 100 99.8606 7.2789 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 99.7908 7.6518 6 645.5 99.7908 7.6518 INE008A16B46 IDBI BK 2-Jul-15 99.7908 7.6518 1 95 99.7908 7.6518 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 99.7700 7.6494 1 25 99.7700 7.6494 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.7074 7.6509 1 25 99.7074 7.6509 INE434A16LL5 ANDHRA BK 30-Jul-15 99.2255 7.7000 1 5 99.2255 7.7000 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.2099 7.6496 1 5 99.2099 7.6496 INE457A16GY9 BK OF MAHARASHTRA 3-Aug-15 99.1082 7.8199 1 250 99.1082 7.8199 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.0929 7.7703 1 5 99.0929 7.7703 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.0241 7.8199 1 115 99.0241 7.8199 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 99.0403 7.8597 1 25 99.0403 7.8597 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.0257 7.9804 1 5 99.0257 7.9804 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 98.9440 7.9501 1 25 98.9440 7.9501 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 98.8870 7.9003 1 25 98.8870 7.9003 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 98.8898 7.8802 1 25 98.8898 7.8802 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 98.8147 7.8183 1 50 98.8147 7.8183 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 98.8371 7.8084 2 30 98.8383 7.8001 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 98.7765 8.2202 1 5 98.7765 8.2202 INE608A16JJ2 PUNJAB AND SIND BK 17-Aug-15 98.8236 7.9000 1 5 98.8236 7.9000 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 98.7616 7.7574 4 150 98.7616 7.7574 INE683A16FX4 THE SOUTH INDIAN BK 20-Aug-15 98.7155 8.0499 1 25 98.7155 8.0499 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 98.7306 7.8217 15 600 98.7304 7.8227 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 98.6581 7.8802 2 50 98.6581 7.8802 INE077A16CX6 DENA BK 27-Aug-15 98.6094 7.7989 1 25 98.6094 7.7989 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.4794 7.8276 1 200 98.4794 7.8276 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.4688 7.7751 3 200 98.4698 7.7699 INE683A16GE2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Sep-15 98.4470 7.8875 1 100 98.4470 7.8875 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.4775 7.7302 1 50 98.4775 7.7302 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.4550 7.7402 1 50 98.4550 7.7402 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 98.3880 7.7663 4 50 98.3878 7.7675 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.3558 7.8226 6 600 98.3558 7.8226 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 98.3524 7.7399 1 100 98.3524 7.7399 INE483A16JK8 CENTRAL BK OF INDIA 9-Sep-15 98.3440 7.7800 2 100 98.3440 7.7800 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.2410 7.7801 1 50 98.2410 7.7801 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.2317 7.7300 2 50 98.2317 7.7300 INE168A16KR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-15 98.1969 7.8849 1 25 98.1969 7.8849 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.2499 7.7401 1 10 98.2499 7.7401 INE976G16BJ7 RBL BK 17-Sep-15 98.1403 7.9500 1 50 98.1403 7.9500 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 97.7724 7.9200 1 5 97.7724 7.9200 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 97.4532 8.0158 1 25 97.4532 8.0158 INE237A16C30 KOTAK MAH BK 19-Nov-15 96.8109 8.0158 1 0.5 96.8109 8.0158 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 96.5637 7.9200 1 25 96.5637 7.9200 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 96.4670 7.9099 2 75 96.4670 7.9099 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 96.4153 7.8899 2 175 96.4153 7.8899 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.0026 8.0000 1 3 95.0026 8.0000 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 94.7789 8.0750 2 55 94.7789 8.0750 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 94.8249 8.0000 1 50 94.8249 8.0000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.7706 7.9607 2 102.3 94.7710 7.9600 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 94.5103 8.3800 1 0.1 94.5103 8.3800 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.7225 7.9749 1 50 94.7225 7.9749 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.7249 7.9400 1 25 94.7249 7.9400 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.5756 7.9599 1 25 94.5756 7.9599 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.5171 7.9600 3 125 94.5171 7.9600 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.4910 8.0001 1 100 94.4910 8.0001 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 94.3281 8.0099 1 20 94.3281 8.0099 INE237A16G28 KOTAK MAH BK 20-Jun-16 92.4236 8.2200 1 50 92.4236 8.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 