Jun 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.9600 7.3023 4 131.5 99.9600 7.3029 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.9597 7.3577 1 100 99.9597 7.3577 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.9595 7.3942 1 100 99.9595 7.3942 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.9597 7.3577 1 75 99.9597 7.3577 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.9399 7.3166 1 100 99.9399 7.3166 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 99.9606 7.1933 1 5 99.9606 7.1933 INE238A16ZX5 AXIS BK 29-Jun-15 99.8793 7.3515 2 295 99.8793 7.3515 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.8326 7.6504 1 175 99.8326 7.6504 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 99.8109 7.6836 1 100 99.8109 7.6836 INE238A16ZL0 AXIS BK 3-Jul-15 99.7900 7.6811 2 300 99.7900 7.6811 INE608A16IW7 PUNJAB AND SIND BK 7-Jul-15 99.7063 7.6797 1 100 99.7063 7.6797 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 99.5350 7.7508 2 215.75 99.5350 7.7508 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.2035 7.9205 1 5 99.2035 7.9205 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.1438 7.8803 1 5 99.1438 7.8803 INE036D16GV1 THE KARUR VYSYA BK 7-Aug-15 99.0472 7.9799 1 5 99.0472 7.9799 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.0109 7.7584 2 30 99.0119 7.7501 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 98.9956 7.7151 1 1 98.9956 7.7151 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 98.8945 8.0004 1 25 98.8945 8.0004 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 98.8628 7.7751 2 50 98.8664 7.7502 INE428A16PT1 ALLAHABAD BK 19-Aug-15 98.7890 7.9899 1 25 98.7890 7.9899 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 98.7513 7.8227 2 150 98.7513 7.8227 INE077A16DB0 DENA BK 25-Aug-15 98.6787 7.7577 2 150 98.6787 7.7577 INE434A16IX6 ANDHRA BK 31-Aug-15 98.5432 7.8202 1 90 98.5432 7.8202 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.4795 7.7199 3 150 98.4795 7.7199 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 98.4698 7.7699 1 50 98.4698 7.7699 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 98.4904 7.7701 1 25 98.4904 7.7701 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.3765 7.8228 1 275 98.3765 7.8228 INE008A16A05 IDBI BK 11-Sep-15 98.3482 7.7599 1 150 98.3482 7.7599 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.3361 7.7200 2 100 98.3361 7.7200 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.2616 7.7800 1 5 98.2616 7.7800 INE648A16GX5 SBBJ 21-Sep-15 98.1278 7.7377 2 200 98.1278 7.7377 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 97.3723 7.8799 1 13.6 97.3723 7.8799 INE652A16JX1 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-16 95.5757 7.9699 2 125 95.5757 7.9699 INE652A16JW3 STATE BK OF PATIALA 25-Jan-16 95.5067 7.9501 1 100 95.5067 7.9501 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 95.1098 8.0201 2 100 95.1098 8.0201 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.7906 7.9600 2 3.2 94.7906 7.9600 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.6245 7.9751 1 25 94.6245 7.9751 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 94.6023 8.0099 1 7 94.6023 8.0099 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.5469 8.0350 1 50 94.5469 8.0350 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.5204 7.9849 2 19 94.5204 7.9849 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 94.4472 7.9774 2 6.5 94.4472 7.9774 INE237A16F03 KOTAK MAH BK 18-Apr-16 93.6930 8.1901 1 100 93.6930 8.1901 INE528G16A75 YES BK 20-Jun-16 92.4386 8.2250 2 38 92.4386 8.2250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com