Jun 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.9800 7.2879 7 715 99.9800 7.3015 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.9801 7.2649 1 100 99.9801 7.2649 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 99.9801 7.2649 1 50 99.9801 7.2649 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.9803 7.1919 1 50 99.9803 7.1919 INE705A16LQ7 VIJAYA BK 25-Jun-15 99.9801 7.2649 1 45 99.9801 7.2649 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.9800 7.3015 1 40 99.9800 7.3015 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.9599 7.3143 4 200 99.9595 7.3942 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 99.9606 7.1933 3 190 99.9606 7.1933 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 99.9603 7.2481 1 120 99.9603 7.2481 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.9600 7.3029 2 100 99.9600 7.3029 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.9595 7.3942 1 70 99.9595 7.3942 INE238A16ZX5 AXIS BK 29-Jun-15 99.8974 7.4975 1 150 99.8974 7.4975 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 99.8987 7.4024 1 145 99.8987 7.4024 INE112A16HU6 CORPORATION BK 29-Jun-15 99.8986 7.4097 1 25 99.8986 7.4097 INE141A16UC6 OBC 3-Jul-15 99.8105 7.6999 2 10 99.8105 7.6999 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 99.7442 7.8005 1 200 99.7442 7.8005 INE141A16QM3 OBC 9-Jul-15 99.6609 8.2795 1 0.05 99.6609 8.2795 INE008A16B04 IDBI BK 15-Jul-15 99.5809 7.6808 1 50 99.5809 7.6808 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.3711 7.7000 1 5 99.3711 7.7000 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.1824 7.7150 2 10 99.1840 7.6998 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 99.1735 7.7997 1 5 99.1735 7.7997 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.1204 7.9001 1 5 99.1204 7.9001 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.0414 7.6799 1 5 99.0414 7.6799 INE077A16CY4 DENA BK 17-Aug-15 98.8657 7.7550 1 25 98.8657 7.7550 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 98.8025 7.8997 1 100 98.8025 7.8997 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 98.6990 7.8873 7 325 98.6990 7.8873 INE608A16JO2 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-15 98.7140 7.7952 1 125 98.7140 7.7952 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 98.7206 7.7546 1 100 98.7206 7.7546 INE608A16JH6 PUNJAB AND SIND BK 25-Aug-15 98.6888 7.8215 4 150 98.6887 7.8223 INE077A16DB0 DENA BK 25-Aug-15 98.6994 7.7577 1 125 98.6994 7.7577 INE608A16IV9 PUNJAB AND SIND BK 31-Aug-15 98.5636 7.8224 1 100 98.5636 7.8224 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.5134 7.7577 2 150 98.5134 7.7577 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.5038 7.7001 2 230 98.5038 7.7001 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.4962 7.7398 1 25 98.4962 7.7398 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 98.4375 7.7249 1 250 98.4375 7.7249 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.3607 7.7002 1 100 98.3607 7.7002 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.2800 7.7901 1 40 98.2800 7.7901 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.2578 7.7973 4 500 98.2578 7.7973 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 98.2523 7.8224 10 500 98.2523 7.8224 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.2792 7.6999 1 45 98.2792 7.6999 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 97.3665 7.8351 2 50 97.3665 7.8351 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 96.7720 8.0100 1 150 96.7720 8.0100 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 96.5402 7.8800 1 100 96.5402 7.8800 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 96.4842 7.8700 1 100 96.4842 7.8700 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 96.3760 7.8880 3 125 96.3795 7.8800 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 96.4040 7.8699 1 25 96.4040 7.8699 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.7979 7.9799 2 50 94.7979 7.9799 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 94.5544 8.3750 1 0.2 94.5544 8.3750 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.7244 8.0349 1 2.2 94.7244 8.0349 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 94.7368 8.0150 2 100 94.7368 8.0150 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.6549 8.0200 1 25 94.6549 8.0200 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.6352 8.0200 1 25 94.6352 8.0200 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 94.6155 8.0200 1 45 94.6155 8.0200 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 94.6393 7.9826 1 50 94.6393 7.9826 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.5959 8.0199 1 25 94.5959 8.0199 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 94.6182 7.9850 1 25 94.6182 7.9850 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 94.5679 8.0330 3 125 94.5666 8.0350 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.5762 8.0200 1 50 94.5762 8.0200 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 94.5762 8.0200 1 25 94.5762 8.0200 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.5431 7.9800 3 150 94.5431 7.9800 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 94.5237 8.0101 2 50 94.5237 8.0101 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 94.5431 7.9800 1 25 94.5431 7.9800 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.5627 7.9800 1 25 94.5627 7.9800 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 94.5772 7.9575 1 25 94.5772 7.9575 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 94.5577 7.9575 1 100 94.5577 7.9575 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.4976 8.0201 1 50 94.4976 8.0201 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 94.5236 7.9800 1 25 94.5236 7.9800 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 94.4454 8.0100 1 25 94.4454 8.0100 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 94.3676 7.9800 1 50 94.3676 7.9800 INE237A16G36 KOTAK MAH BK 2-Jun-16 92.8099 8.2201 2 75 92.8099 8.2201 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 92.4621 8.2200 1 0.7 92.4621 8.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com