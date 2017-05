Jun 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.9800 7.3194 2 275 99.9800 7.3015 INE683A16FU0 THE SOUTH INDIAN BK 1-Jul-15 99.8933 7.7974 1 5 99.8933 7.7974 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.8507 7.7969 4 160 99.8516 7.7495 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.8719 7.8027 1 5 99.8719 7.8027 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 99.8299 7.7739 3 77.25 99.8304 7.7511 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 99.8487 7.9012 1 5 99.8487 7.9012 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 99.7655 7.7994 2 135 99.7655 7.7994 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.7868 7.7984 1 5 99.7868 7.7984 INE141A16UE2 OBC 7-Jul-15 99.7655 7.7994 1 10 99.7655 7.7994 INE428A16PQ7 ALLAHABAD BK 14-Jul-15 99.6070 8.0006 1 5 99.6070 8.0006 INE705A16LU9 VIJAYA BK 17-Jul-15 99.5231 7.9501 1 200 99.5231 7.9501 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.4652 7.8501 1 265 99.4652 7.8501 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.5015 7.6193 1 5 99.5015 7.6193 INE976G16919 THE RATNAKAR BK 21-Jul-15 99.4160 8.2466 2 12.5 99.4160 8.2466 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.4808 7.6199 1 5 99.4808 7.6199 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.4517 7.7400 1 2 99.4517 7.7400 INE434A16LH3 ANDHRA BK 24-Jul-15 99.3802 7.8496 1 150 99.3802 7.8496 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.3786 7.8700 1 65 99.3786 7.8700 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.4090 7.7499 1 25 99.4090 7.7499 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.3863 7.7714 2 7 99.3841 7.7999 INE428A16QC5 ALLAHABAD BK 24-Jul-15 99.4090 7.7499 1 5 99.4090 7.7499 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.3377 7.8500 1 5 99.3377 7.8500 INE428A16PW5 ALLAHABAD BK 28-Jul-15 99.2953 7.8497 1 200 99.2953 7.8497 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.2695 7.8998 2 300 99.2695 7.8998 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.2671 7.6995 1 5 99.2671 7.6995 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 99.1382 8.3498 1 5 99.1382 8.3498 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 99.1104 8.4005 1 5 99.1104 8.4005 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.1578 7.7503 1 50 99.1578 7.7503 INE428A16QD3 ALLAHABAD BK 5-Aug-15 99.1342 7.7751 4 80 99.1325 7.7904 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.1643 7.6900 1 5 99.1643 7.6900 INE036D16GV1 THE KARUR VYSYA BK 7-Aug-15 99.0895 7.7997 1 5 99.0895 7.7997 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.0741 7.5803 1 5 99.0741 7.5803 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.0173 8.0499 1 5 99.0173 8.0499 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.0104 7.6003 1 25 99.0104 7.6003 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 98.9900 7.6002 1 25 98.9900 7.6002 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 98.9335 8.0300 1 5 98.9335 8.0300 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 98.8801 7.7999 1 25 98.8801 7.7999 INE608A16JJ2 PUNJAB AND SIND BK 17-Aug-15 98.9010 7.7999 1 5 98.9010 7.7999 INE428A16PT1 ALLAHABAD BK 19-Aug-15 98.8534 7.8401 1 25 98.8534 7.8401 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 98.8026 7.8991 1 100 98.8026 7.8991 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 98.8383 7.8001 1 25 98.8383 7.8001 INE077A16DD6 DENA BK 24-Aug-15 98.7409 7.7571 7 675 98.7409 7.7572 INE608A16JO2 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-15 98.7357 7.7895 9 550 98.7348 7.7953 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 98.7204 7.8851 2 50 98.7204 7.8851 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 98.7421 7.7497 1 0.05 98.7421 7.7497 INE428A16PY1 ALLAHABAD BK 27-Aug-15 98.6759 7.7743 1 50 98.6759 7.7743 INE608A16JP9 PUNJAB AND SIND BK 28-Aug-15 98.6512 7.7975 1 250 98.6512 7.7975 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.5529 7.7674 4 350 98.5529 7.7674 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.5341 7.7573 2 200 98.5341 7.7573 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.5153 7.7476 1 100 98.5153 7.7476 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 98.5215 7.7148 1 50 98.5215 7.7148 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 98.3985 7.7151 1 25 98.3985 7.7151 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.3708 7.7501 2 125 98.3708 7.7501 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 98.3234 7.7799 1 50 98.3234 7.7799 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 98.2784 7.7975 4 300 98.2784 7.7975 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.2687 7.7477 6 300 98.2687 7.7477 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 97.3973 7.9298 1 50 97.3973 7.9298 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 97.3973 7.9298 1 50 97.3973 7.9298 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 97.1096 7.9299 1 50 97.1096 7.9299 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 96.7955 8.0024 1 150 96.7955 8.0024 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 96.5393 7.9299 2 50 96.5393 7.9299 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 96.5402 7.8800 1 100 96.5402 7.8800 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.8052 8.0000 1 25 94.8052 8.0000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.8176 7.9799 1 3.7 94.8176 7.9799 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 94.7546 8.0500 1 25 94.7546 8.0500 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.7348 8.0500 1 25 94.7348 8.0500 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 94.7565 8.0150 1 21 94.7565 8.0150 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.7710 7.9600 2 75 94.7710 7.9600 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 94.7353 8.0174 1 15 94.7353 8.0174 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 94.6557 8.0500 1 25 94.6557 8.0500 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 94.6927 7.9601 1 25 94.6927 7.9601 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 94.6732 7.9600 1 25 94.6732 7.9600 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 94.6282 8.0000 1 50 94.6282 8.0000 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.6409 7.9801 2 32 94.6409 7.9801 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.6156 8.0199 2 14 94.6156 8.0199 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.6341 7.9600 1 25 94.6341 7.9600 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.5691 7.9700 1 150 94.5691 7.9700 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 94.4715 8.0000 1 25 94.4715 8.0000 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 94.4617 8.0150 1 25 94.4617 8.0150 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 92.7968 8.0950 1 50 92.7968 8.0950 INE090A16Z21 ICICI BK 9-Jun-16 92.7514 8.1500 1 25 92.7514 8.1500 INE237A16G44 KOTAK MAH BK 23-Jun-16 92.4236 8.2200 1 100 92.4236 8.2200 INE528G16A83 YES BK 23-Jun-16 92.4193 8.2250 1 55 92.4193 8.2250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.