Jun 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 99.9339 8.0533 2 105 99.9334 8.1084 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.8673 8.0819 4 245 99.8687 7.9979 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 99.8670 8.1016 1 100 99.8670 8.1016 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 99.8449 8.0999 4 322.25 99.8449 8.0999 INE095A16OH6 INDUSIND BK 6-Jul-15 99.7786 8.0990 3 55 99.7786 8.0990 INE428A16PQ7 ALLAHABAD BK 14-Jul-15 99.6070 8.0006 3 475 99.6070 8.0006 INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 99.6070 8.0006 1 90 99.6070 8.0006 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.5726 7.8335 1 7 99.5726 7.8335 INE608A16JD5 PUNJAB AND SIND BK 21-Jul-15 99.4571 7.9696 1 225 99.4571 7.9696 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.5291 7.8496 1 25 99.5291 7.8496 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.2695 7.8998 2 7 99.2695 7.8998 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.3035 8.0002 1 5 99.3035 8.0002 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.1976 7.7696 1 5 99.1976 7.7696 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.1763 7.7729 2 80 99.1760 7.7759 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.1444 7.4997 1 50 99.1444 7.4997 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.1048 7.8500 1 5 99.1048 7.8500 INE691A16KK4 UCO BK 10-Aug-15 99.1172 7.7403 1 5 99.1172 7.7403 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.0547 7.7406 1 1 99.0547 7.7406 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.0556 7.5651 1 50 99.0556 7.5651 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 98.9038 7.7798 1 50 98.9038 7.7798 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 98.7549 7.7999 1 100 98.7549 7.7999 INE095A16QM1 INDUSIND BK 25-Aug-15 98.7326 7.8087 9 625 98.7280 7.8377 INE077A16DB0 DENA BK 25-Aug-15 98.7312 7.8177 2 250 98.7312 7.8177 INE434A16LR2 ANDHRA BK 25-Aug-15 98.7232 7.8677 2 150 98.7232 7.8677 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.5262 7.7998 1 50 98.5262 7.7998 INE483A16KC3 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-15 98.4024 7.7973 3 500 98.4024 7.7973 INE556R16049 THE BK OF TOKYO- 10-Sep-15 98.3943 7.8374 7 375 98.3943 7.8374 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.3914 7.7498 1 5.5 98.3914 7.7498 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.2861 7.7618 10 700 98.2849 7.7675 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 98.2909 7.7399 1 2 98.2909 7.7399 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.2594 7.6973 2 75 98.2594 7.6973 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 98.1767 7.7031 2 350 98.1780 7.6974 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 97.4210 7.9201 1 50 97.4210 7.9201 INE237A16B72 KOTAK MAH BK 28-Oct-15 97.3766 7.9301 2 25 97.3766 7.9301 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 97.1336 7.9199 1 50 97.1336 7.9199 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 96.5511 7.9501 1 25 96.5511 7.9501 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 96.4914 7.9000 1 50 96.4914 7.9000 INE238A16YK5 AXIS BK 14-Jan-16 95.7706 8.1000 3 200 95.7706 8.1000 INE652A16JX1 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-16 95.6355 7.9701 1 25 95.6355 7.9701 INE652A16JX1 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-16 95.7007 7.9599 1 25 95.7007 7.9599 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.0643 8.0299 1 25 95.0643 8.0299 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.9650 8.0299 1 25 94.9650 8.0299 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.8096 8.0249 1 4 94.8096 8.0249 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.7546 8.0500 1 4 94.7546 8.0500 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.6537 7.9599 1 50 94.6537 7.9599 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 94.4585 8.0500 1 5 94.4585 8.0500 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.3572 8.0250 1 0.05 94.3572 8.0250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com