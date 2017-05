Jun 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 99.9564 7.9665 3 435 99.9564 7.9665 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.9562 7.9970 1 38 99.9562 7.9970 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 99.9351 7.9067 3 670 99.9372 7.6455 INE238A16ZL0 AXIS BK 3-Jul-15 99.9343 7.9988 1 365 99.9343 7.9988 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 99.9339 8.0475 2 75 99.9331 8.1449 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 99.8700 7.9167 4 253.5 99.8719 7.8027 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 99.8687 7.9979 3 125 99.8663 8.1443 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.8687 7.9979 5 105 99.8687 7.9979 INE141A16UE2 OBC 7-Jul-15 99.8468 8.0005 3 145 99.8468 8.0005 INE428A16PQ7 ALLAHABAD BK 14-Jul-15 99.7212 7.8497 1 20 99.7212 7.8497 INE428A16PX3 ALLAHABAD BK 20-Jul-15 99.5717 7.8501 1 15 99.5717 7.8501 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.5574 7.7270 2 90 99.5561 7.7498 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.3503 7.6997 3 200 99.3503 7.6997 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.3508 7.6938 1 75 99.3508 7.6938 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.2700 7.6690 4 235 99.2689 7.6805 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.2445 7.7185 5 400 99.2463 7.6997 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.2462 7.7009 2 51 99.2404 7.7604 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.2387 8.0002 1 5 99.2387 8.0002 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 99.1825 7.9170 1 100 99.1825 7.9170 INE649A16FN6 STATE BK OF HYDERABAD 10-Aug-15 99.1414 7.7098 1 35 99.1414 7.7098 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.1363 7.9499 1 5 99.1363 7.9499 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.1363 7.9499 1 5 99.1363 7.9499 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.0555 7.9098 1 5 99.0555 7.9098 INE608A16JJ2 PUNJAB AND SIND BK 17-Aug-15 98.9930 7.8999 1 5 98.9930 7.8999 INE112A16HW2 CORPORATION BK 21-Aug-15 98.8604 8.2500 1 5 98.8604 8.2500 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 98.8592 7.7999 1 5 98.8592 7.7999 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 98.8089 7.9999 1 5 98.8089 7.9999 INE434A16LR2 ANDHRA BK 25-Aug-15 98.7721 8.2501 1 5 98.7721 8.2501 INE608A16JF0 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-15 98.7813 7.9002 1 5 98.7813 7.9002 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 98.7534 7.8096 3 85 98.7490 7.8373 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 98.7876 7.7233 3 80 98.7339 8.0699 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 98.7292 8.0999 2 10 98.7060 8.2500 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.6747 7.6599 2 100 98.6747 7.6599 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.6629 7.6103 3 100 98.6646 7.6003 INE683A16FV8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Sep-15 98.5057 7.6902 1 50 98.5057 7.6902 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 98.4220 7.7001 1 50 98.4220 7.7001 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.3814 7.7988 3 52 98.3814 7.7988 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.3366 7.7177 8 650 98.3372 7.7148 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.2152 7.7125 3 200 98.2141 7.7175 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 98.1726 7.9002 1 50 98.1726 7.9002 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 97.3928 7.8799 1 25 97.3928 7.8799 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 96.6447 7.9200 1 25 96.6447 7.9200 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 96.6244 7.9201 1 50 96.6244 7.9201 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 96.6327 7.9000 1 50 96.6327 7.9000 INE090A16V25 ICICI BK 8-Jan-16 95.9337 8.1001 1 50 95.9337 8.1001 INE652A16JW3 STATE BK OF PATIALA 25-Jan-16 95.6408 7.9599 2 100 95.6408 7.9599 INE238A16ZC9 AXIS BK 2-Feb-16 95.4258 8.1001 1 25 95.4258 8.1001 INE238A16ZD7 AXIS BK 3-Feb-16 95.4056 8.1001 1 120 95.4056 8.1001 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 95.1780 8.0400 1 50 95.1780 8.0400 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.0449 8.0291 9 275 95.0473 8.0250 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.9038 8.0000 2 100 94.9038 8.0000 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.8857 8.0299 2 25.1 94.8887 8.0250 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 94.8537 8.0501 1 25 94.8537 8.0501 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.8444 8.0328 2 44 94.8340 8.0498 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.8962 7.9800 1 25 94.8962 7.9800 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.8446 8.0000 1 50 94.8446 8.0000 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 94.8226 7.9400 1 25 94.8226 7.9400 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.7368 8.0150 1 25 94.7368 8.0150 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 94.7586 7.9800 2 50 94.7586 7.9800 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.6924 8.0230 3 80 94.6630 8.0699 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.7390 7.9799 2 75 94.7390 7.9799 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 94.7390 7.9799 2 75 94.7390 7.9799 INE691A16JU5 UCO BK 11-Mar-16 94.6630 8.0699 1 50 94.6630 8.0699 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.7444 7.9400 1 50 94.7444 7.9400 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 94.6630 8.0699 1 25 94.6630 8.0699 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 94.6664 7.9399 1 50 94.6664 7.9399 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 94.5506 8.0600 1 50 94.5506 8.0600 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 94.4486 8.0350 2 125 94.4634 8.0124 INE237A16G36 KOTAK MAH BK 2-Jun-16 92.9825 8.1500 1 50 92.9825 8.1500 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 92.9699 8.0001 1 75 92.9699 8.0001 INE237A16G51 KOTAK MAH BK 27-Jun-16 92.5024 8.1500 2 35 92.5024 8.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com