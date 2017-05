Jul 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.9780 8.0318 1 10 99.9780 8.0318 INE095A16QI9 INDUSIND BK 3-Jul-15 99.9608 7.1495 3 125 99.9614 7.0472 INE238A16ZL0 AXIS BK 3-Jul-15 99.9586 7.5586 1 75 99.9586 7.5586 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 99.9022 7.1464 2 100 99.9022 7.1464 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.6154 7.4165 2 100 99.6155 7.4150 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.5907 7.5004 1 25 99.5907 7.5004 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.5470 7.5499 1 5 99.5470 7.5499 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.4242 7.5494 1 5 99.4242 7.5494 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.3998 7.5999 1 5 99.3998 7.5999 INE457A16GY9 BK OF MAHARASHTRA 3-Aug-15 99.3229 7.5402 1 100 99.3229 7.5402 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.2850 7.5101 2 50 99.2850 7.5101 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.1740 7.6000 2 50 99.1740 7.6000 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.1794 7.5499 1 50 99.1794 7.5499 INE036D16GU3 THE KARUR VYSYA BK 10-Aug-15 99.1471 7.8497 1 50 99.1471 7.8497 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.1598 7.9300 1 25 99.1598 7.9300 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.1126 7.6000 2 25 99.1126 7.6000 INE528G16A34 YES BK 17-Aug-15 99.0026 7.8238 1 185 99.0026 7.8238 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 98.7990 7.6499 1 40 98.7990 7.6499 INE141A16UL7 OBC 28-Aug-15 98.7813 7.9002 1 5 98.7813 7.9002 INE084A16BR6 BK OF INDIA 28-Aug-15 98.7890 7.8497 1 5 98.7890 7.8497 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 98.7737 7.9501 1 5 98.7737 7.9501 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 98.8347 7.5500 1 5 98.8347 7.5500 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 98.7613 7.6299 1 100 98.7613 7.6299 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.7205 7.6302 2 100 98.7205 7.6302 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.6798 7.6300 2 200 98.6798 7.6300 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.6683 7.6974 1 50 98.6683 7.6974 INE683A16GI3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-15 98.6372 7.7584 2 100 98.6372 7.7584 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.6646 7.6003 1 25 98.6646 7.6003 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 98.6048 7.5949 2 100 98.6057 7.5899 INE141A16UJ1 OBC 9-Sep-15 98.5606 7.6151 1 50 98.5606 7.6151 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.4422 7.5999 1 100 98.4422 7.5999 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.3817 7.5999 1 50 98.3817 7.5999 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.2677 7.6599 1 50 98.2677 7.6599 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 98.1020 7.7601 3 200 98.1020 7.7601 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 98.0840 7.7500 2 100 98.0840 7.7500 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 97.8313 7.7800 2 100 97.8313 7.7800 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.9416 7.9700 1 1 94.9416 7.9700 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 94.8114 7.9899 1 50 94.8114 7.9899 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 94.7782 7.9800 2 100 94.7782 7.9800 INE691A16JU5 UCO BK 11-Mar-16 94.6828 8.0700 1 50 94.6828 8.0700 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.7952 7.8900 1 25 94.7952 7.8900 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.7452 7.9700 2 5 94.7452 7.9700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.7306 7.9001 1 25 94.7306 7.9001 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.7564 7.8899 1 25 94.7564 7.8899 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 94.6146 7.9600 2 50 94.6146 7.9600 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 94.4585 8.0500 1 75 94.4585 8.0500 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 93.0291 8.1400 1 10 93.0291 8.1400 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 93.0297 7.9499 1 50 93.0297 7.9499 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 92.7736 8.1000 1 25 92.7736 8.1000 INE090A16Z54 ICICI BK 24-Jun-16 92.6401 8.1000 1 25 92.6401 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com