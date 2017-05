Jul 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 99.9228 7.0499 1 50 99.9228 7.0499 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.7008 7.8240 1 7 99.7008 7.8240 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.6240 7.2504 1 25 99.6240 7.2504 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.5560 7.3999 2 67.5 99.5548 7.4193 INE077A16CV0 DENA BK 27-Jul-15 99.5011 7.3205 1 125 99.5011 7.3205 INE141A16UK9 OBC 28-Jul-15 99.4786 7.3580 3 300 99.4792 7.3495 INE077A16CW8 DENA BK 28-Jul-15 99.4813 7.3197 1 300 99.4813 7.3197 INE084A16BO3 BK OF INDIA 29-Jul-15 99.4604 7.3337 2 300 99.4614 7.3205 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.4325 7.4400 2 300 99.4325 7.4400 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.4155 7.3999 1 75 99.4155 7.3999 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.3203 7.5693 1 10 99.3203 7.5693 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.3035 7.5296 2 100 99.3035 7.5296 INE141A16UH5 OBC 10-Aug-15 99.2050 7.5000 2 150 99.2050 7.5000 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.2113 7.4401 2 70 99.2113 7.4401 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.1015 7.6958 2 125 99.0918 7.7798 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 99.1003 7.8898 1 5 99.1003 7.8898 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.0318 7.9300 1 5 99.0318 7.9300 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.0354 7.9002 1 5 99.0354 7.9002 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 98.9440 7.9501 1 10 98.9440 7.9501 INE095A16QM1 INDUSIND BK 25-Aug-15 98.8545 7.9802 1 25 98.8545 7.9802 INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 98.8459 7.6101 1 25 98.8459 7.6101 INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 98.8368 7.8103 1 5 98.8368 7.8103 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 98.7565 7.6599 2 200 98.7565 7.6599 INE608A16IV9 PUNJAB AND SIND BK 31-Aug-15 98.7609 7.6324 2 175 98.7609 7.6324 INE483A16KE9 CENTRAL BK OF INDIA 31-Aug-15 98.7637 7.6150 1 100 98.7637 7.6150 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 98.7675 7.7199 1 5 98.7675 7.7199 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 98.7785 7.6502 1 5 98.7785 7.6502 INE608A16JT1 PUNJAB AND SIND BK 1-Sep-15 98.7405 7.6325 2 200 98.7405 7.6325 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 98.7237 7.6106 6 400 98.7272 7.5897 INE608A16JS3 PUNJAB AND SIND BK 2-Sep-15 98.7191 7.6386 6 350 98.7201 7.6326 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 98.7338 7.5498 2 200 98.7338 7.5498 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.7119 7.5602 2 200 98.7119 7.5602 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 98.7193 7.6374 1 100 98.7193 7.6374 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.6940 7.6666 2 75 98.7052 7.6000 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.7086 7.5798 1 25 98.7086 7.5798 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 98.6791 7.6342 5 475 98.6798 7.6300 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 98.6755 7.6552 2 200 98.6755 7.6552 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 98.6767 7.6482 3 200 98.6773 7.6446 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.6943 7.5451 1 50 98.6943 7.5451 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 98.6366 7.5301 2 50 98.6366 7.5301 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 98.6075 7.5800 1 50 98.6075 7.5800 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 98.5690 7.5700 1 50 98.5690 7.5700 INE008A16A05 IDBI BK 11-Sep-15 98.5470 7.5798 2 150 98.5470 7.5798 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.5457 7.5865 3 150 98.5432 7.5999 INE683A16FV8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Sep-15 98.5182 7.7323 2 50 98.5182 7.7323 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 98.4865 7.5800 2 100 98.4865 7.5800 INE457A16GX1 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-15 98.4434 7.6952 1 75 98.4434 7.6952 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.4474 7.6752 2 50 98.4474 7.6752 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.4624 7.5998 1 50 98.4624 7.5998 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.4422 7.5999 1 50 98.4422 7.5999 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.4055 7.5822 6 225 98.4060 7.5799 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 98.3956 7.6302 1 25 98.3956 7.6302 INE434A16LS0 ANDHRA BK 28-Sep-15 98.1559 7.7925 1 200 98.1559 7.7925 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 98.0963 7.7839 4 400 98.1044 7.7501 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 98.0924 7.8002 2 150 98.0924 7.8002 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 97.5659 7.8500 1 75 97.5659 7.8500 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 97.3616 7.8500 1 50 97.3616 7.8500 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.2617 7.9048 2 1 97.2617 7.9048 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 96.7440 7.7749 1 25 96.7440 7.7749 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 96.7240 7.7751 1 25 96.7240 7.7751 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 95.0599 7.9699 1 4 95.0599 7.9699 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 95.0380 7.9736 1 200 95.0380 7.9736 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 94.9733 7.9500 1 100 94.9733 7.9500 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.9538 7.9825 1 5 94.9538 7.9825 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 94.7547 8.3149 1 0.1 94.7547 8.3149 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 94.9733 7.9500 2 50 94.9733 7.9500 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.9144 7.9500 1 100 94.9144 7.9500 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 94.9266 7.9299 1 3.1 94.9266 7.9299 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 94.8802 7.9099 1 2 94.8802 7.9099 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.8411 7.9101 2 75 94.8411 7.9101 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.8606 7.9101 1 25 94.8606 7.9101 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.8154 7.9201 1 50 94.8154 7.9201 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 94.8473 7.9000 2 50 94.8473 7.9000 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 94.7968 7.9500 1 25 94.7968 7.9500 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.7658 8.0000 2 100 94.7658 8.0000 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 94.7658 8.0000 2 100 94.7658 8.0000 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 94.7959 7.9201 1 50 94.7959 7.9201 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.7461 8.0001 1 25 94.7461 8.0001 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 94.7241 7.9724 4 200 94.7381 7.9501 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 94.6871 8.0001 1 100 94.6871 8.0001 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.7564 7.8899 1 25 94.7564 7.8899 INE705A16LN4 VIJAYA BK 21-Mar-16 94.5820 7.9500 1 1 94.5820 7.9500 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 94.5302 8.0000 1 25 94.5302 8.0000 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 94.5885 7.8800 1 25 94.5885 7.8800 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.4910 8.0001 1 50 94.4910 8.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 