Jul 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 99.9428 6.9674 2 75 99.9429 6.9511 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.6468 7.6103 1 100 99.6468 7.6103 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.6588 7.3508 1 25 99.6588 7.3508 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.5789 7.3501 1 25 99.5789 7.3501 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.6388 7.3509 1 5 99.6388 7.3509 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.4279 7.5006 1 25 99.4279 7.5006 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.4052 7.8000 1 5 99.4052 7.8000 INE483A16JZ6 CENTRAL BK OF INDIA 7-Aug-15 99.2462 7.9208 1 490 99.2462 7.9208 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.2198 8.2004 1 5 99.2198 8.2004 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.1567 7.9595 1 25 99.1567 7.9595 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.1147 7.7624 1 16 99.1147 7.7624 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.0899 7.4497 1 45 99.0899 7.4497 INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 98.8996 7.8099 1 5 98.8996 7.8099 INE238A16A07 AXIS BK 31-Aug-15 98.7706 7.7003 1 25 98.7706 7.7003 INE483A16KE9 CENTRAL BK OF INDIA 31-Aug-15 98.7840 7.6153 1 25 98.7840 7.6153 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.7588 7.5202 1 50 98.7588 7.5202 INE141A16UR4 OBC 3-Sep-15 98.7201 7.6326 2 100 98.7201 7.6326 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 98.7004 7.6285 4 250 98.7006 7.6274 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.7170 7.5299 6 125 98.7170 7.5299 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 98.6971 7.6482 3 125 98.6971 7.6482 INE683A16GJ1 THE SOUTH INDIAN BK 7-Sep-15 98.6275 7.6960 1 100 98.6275 7.6960 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 98.6166 7.5298 1 75 98.6166 7.5298 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.5982 7.5208 3 425 98.5983 7.5202 INE683A16FV8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Sep-15 98.5411 7.7197 1 50 98.5411 7.7197 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 98.5135 7.5449 3 100 98.5144 7.5400 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.4963 7.5301 1 200 98.4963 7.5301 INE168A16KR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-15 98.4688 7.6700 1 25 98.4688 7.6700 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.4826 7.5998 1 11 98.4826 7.5998 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.4723 7.5502 1 5 98.4723 7.5502 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.4944 7.5398 2 125 98.4944 7.5398 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.4343 7.5399 2 100 98.4343 7.5399 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.3256 7.5800 2 25 98.3256 7.5800 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 98.3403 7.7002 2 100 98.3403 7.7002 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.2978 7.6152 1 100 98.2978 7.6152 INE008A16XG2 IDBI BK 21-Oct-15 97.7177 7.7500 1 50 97.7177 7.7500 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 97.6053 7.7199 1 50 97.6053 7.7199 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 97.3139 7.8100 1 25 97.3139 7.8100 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.3141 7.9400 2 150 95.3141 7.9400 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.2492 7.9499 1 100 95.2492 7.9499 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.2097 7.9499 1 50 95.2097 7.9499 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 95.1366 7.9399 1 100 95.1366 7.9399 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.0229 7.9000 4 150 95.0229 7.9000 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 94.8948 7.9500 1 50 94.8948 7.9500 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 94.7968 7.9500 1 50 94.7968 7.9500 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.8403 7.8800 2 50 94.8403 7.8800 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 94.7381 7.9501 1 50 94.7381 7.9501 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 93.1518 8.0100 1 50 93.1518 8.0100 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 93.1161 7.8900 2 125 93.1161 7.8900 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 93.0106 8.0200 1 50 93.0106 8.0200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com