Jul 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.8004 7.3000 1 4 99.8004 7.3000 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 99.7189 7.3494 2 100 99.7208 7.2995 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.7200 7.3205 1 10 99.7200 7.3205 INE976G16BC2 RBL BK 24-Jul-15 99.6339 7.4510 1 25 99.6339 7.4510 INE141A16UK9 OBC 28-Jul-15 99.5619 7.3005 2 100 99.5619 7.3005 INE667A16FD9 SYNDICATE BK 5-Aug-15 99.3684 8.0000 1 5 99.3684 8.0000 INE652A16KD1 STATE BK OF PATIALA 13-Aug-15 99.2355 7.3998 1 50 99.2355 7.3998 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.1956 7.9996 1 5 99.1956 7.9996 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.1557 7.3998 1 25 99.1557 7.3998 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 98.9727 7.7318 1 0.02 98.9727 7.7318 INE691A16KN8 UCO BK 28-Aug-15 98.9241 7.4901 2 200 98.9241 7.4901 INE705A16MH4 VIJAYA BK 28-Aug-15 98.9255 7.4802 2 100 98.9255 7.4802 INE112A16IA6 CORPORATION BK 2-Sep-15 98.8238 7.4900 2 300 98.8238 7.4900 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 98.8184 7.5248 2 300 98.8184 7.5248 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 98.8217 7.5034 5 245 98.8192 7.5197 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.8042 7.7500 1 5 98.8042 7.7500 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 98.8240 7.6201 1 5 98.8240 7.6201 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 98.8194 7.6503 1 5 98.8194 7.6503 INE562A16HV0 INDIAN BK 3-Sep-15 98.8038 7.4898 1 300 98.8038 7.4898 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.7974 7.5301 4 200 98.8022 7.5000 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 98.8038 7.4898 2 200 98.8038 7.4898 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.8160 7.5403 1 100 98.8160 7.5403 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.7951 7.5450 2 50 98.7943 7.5500 INE141A16UR4 OBC 3-Sep-15 98.7821 7.6274 2 50 98.7821 7.6274 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 98.7681 7.5875 4 500 98.7681 7.5875 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 98.7794 7.5171 6 400 98.7789 7.5202 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.7765 7.5352 1 150 98.7765 7.5352 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 98.8013 7.5057 2 105 98.7833 7.6198 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 98.7254 7.4799 1 50 98.7254 7.4799 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 98.6900 7.5703 1 25 98.6900 7.5703 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.6655 7.4800 2 250 98.6655 7.4800 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.6585 7.5198 2 200 98.6585 7.5198 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.5820 7.5002 1 10 98.5820 7.5002 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.5593 7.5149 3 200 98.5602 7.5099 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 98.5163 7.5302 1 50 98.5163 7.5302 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 98.3350 7.7252 1 75 98.3350 7.7252 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.3615 7.6002 1 50 98.3615 7.6002 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 98.2023 7.6801 2 50 98.2023 7.6801 INE166A16LY6 ING VYSYA BK 2-Nov-15 97.5312 7.8300 1 50 97.5312 7.8300 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 97.3682 7.8300 1 25 97.3682 7.8300 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 96.9505 7.8101 1 50 96.9505 7.8101 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 96.8671 7.8699 1 25 96.8671 7.8699 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 96.7861 7.7199 1 100 96.7861 7.7199 INE090A16V25 ICICI BK 8-Jan-16 96.1300 7.9001 1 50 96.1300 7.9001 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.3253 7.9201 2 100 95.3253 7.9201 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 95.3366 7.9000 1 50 95.3366 7.9000 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 95.2887 7.9500 3 100 95.2887 7.9500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.2269 7.9199 1 25 95.2269 7.9199 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 95.1482 7.9200 1 50 95.1482 7.9200 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.0904 7.8850 1 75 95.0904 7.8850 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.0550 7.9448 2 12.9 95.0608 7.9351 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.0723 7.8499 1 50 95.0723 7.8499 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 95.0379 7.8749 1 3.1 95.0379 7.8749 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.0289 7.8900 1 0.15 95.0289 7.8900 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 94.8935 7.9201 1 50 94.8935 7.9201 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.8494 7.9601 1 14 94.8494 7.9601 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.8310 7.8949 1 25 94.8310 7.8949 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.8092 7.9301 1 50 94.8092 7.9301 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.5886 7.9701 1 0.5 94.5886 7.9701 INE237A16F03 KOTAK MAH BK 18-Apr-16 94.0123 8.1000 1 0.15 94.0123 8.1000 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 92.9699 8.0001 1 25 92.9699 8.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com