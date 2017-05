Jul 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16ZV9 AXIS BK 24-Jul-15 99.6788 7.3510 1 5 99.6788 7.3510 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 99.4629 7.3000 1 1.5 99.4629 7.3000 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.4317 7.4505 1 50 99.4317 7.4505 INE428A16QD3 ALLAHABAD BK 5-Aug-15 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.3833 7.5497 1 5 99.3833 7.5497 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 99.3754 7.4004 1 5 99.3754 7.4004 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.2695 7.8998 1 30 99.2695 7.8998 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.2334 7.4203 1 50 99.2334 7.4203 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.1406 7.9100 1 5 99.1406 7.9100 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.1848 7.4998 1 5 99.1848 7.4998 INE008A16XO6 IDBI BK 21-Aug-15 99.0899 7.4497 2 80 99.0899 7.4497 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 99.0372 7.5498 1 5 99.0372 7.5498 INE608A16JF0 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-15 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE705A16LZ8 VIJAYA BK 27-Aug-15 98.9831 7.4996 1 5 98.9831 7.4996 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 98.9414 7.5101 2 200 98.9414 7.5101 INE483A16KE9 CENTRAL BK OF INDIA 31-Aug-15 98.8656 7.6147 2 75 98.8656 7.6147 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 98.8297 7.5828 6 300 98.8297 7.5828 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.8354 7.6801 1 5 98.8354 7.6801 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 98.8423 7.5002 1 5 98.8423 7.5002 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 98.8087 7.5874 2 350 98.8087 7.5874 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.8286 7.5900 1 5 98.8286 7.5900 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 98.7951 7.5448 6 500 98.7990 7.5202 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 98.7892 7.5823 1 250 98.7892 7.5823 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.8053 7.4803 1 50 98.8053 7.4803 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 98.7943 7.6802 1 5 98.7943 7.6802 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.6855 7.4797 2 110 98.6855 7.4797 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 98.6602 7.5101 1 25 98.6602 7.5101 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.6585 7.5198 1 0.7 98.6585 7.5198 INE077A16DC8 DENA BK 15-Sep-15 98.5820 7.5002 2 75 98.5820 7.5002 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.5858 7.4798 1 50 98.5858 7.4798 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.5621 7.4999 2 125 98.5621 7.4999 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.5222 7.4998 1 50 98.5222 7.4998 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.5402 7.5100 1 50 98.5402 7.5100 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.4174 7.5248 1 25 98.4174 7.5248 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.4026 7.5002 2 125 98.4026 7.5002 INE238A16XV4 AXIS BK 19-Oct-15 97.8504 7.7100 1 50 97.8504 7.7100 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 97.5015 7.7299 1 100 97.5015 7.7299 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.4508 7.7000 2 200 97.4508 7.7000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.4340 7.6900 1 50 97.4340 7.6900 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 97.0842 7.7199 1 100 97.0842 7.7199 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 97.1041 7.7200 1 50 97.1041 7.7200 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.3563 7.9000 1 25 95.3563 7.9000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.1188 7.8701 5 156 95.1100 7.8849 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 94.8802 8.2755 1 0.1 94.8802 8.2755 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 95.0756 7.9100 1 100 95.0756 7.9100 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 95.0620 7.9000 1 50 95.0620 7.9000 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.0527 7.9156 2 45 95.0560 7.9101 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.0603 7.8700 3 100 95.0603 7.8700 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.0902 7.8199 1 50 95.0902 7.8199 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.0902 7.8199 1 50 95.0902 7.8199 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.1274 7.7900 1 25 95.1274 7.7900 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.0365 7.9099 1 25 95.0365 7.9099 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.9718 7.9199 1 25 94.9718 7.9199 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 94.9882 7.8605 1 0.4 94.9882 7.8605 INE999S16015 SHINHAN BK 9-Mar-16 94.7228 8.3000 1 50 94.7228 8.3000 INE528G16ZS6 YES BK 9-Mar-16 94.9050 7.9655 1 10 94.9050 7.9655 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.9436 7.8699 1 50 94.9436 7.8699 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 94.9873 7.8300 1 50 94.9873 7.8300 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 94.9070 7.9300 1 50 94.9070 7.9300 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.9192 7.9100 1 75 94.9192 7.9100 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.9058 7.9000 1 25 94.9058 7.9000 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.8659 7.8700 2 125 94.8659 7.8700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.8853 7.8700 1 50 94.8853 7.8700 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 94.8906 7.8301 1 50 94.8906 7.8301 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 94.7695 7.9000 1 50 94.7695 7.9000 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 94.8166 7.8250 1 25 94.8166 7.8250 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 94.6338 7.9300 1 25 94.6338 7.9300 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 93.0947 8.0100 1 25 93.0947 8.0100 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 93.1137 8.0101 1 25 93.1137 8.0101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 