Jul 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 99.9001 7.3000 1 25 99.9001 7.3000 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 99.8785 7.4002 1 5 99.8785 7.4002 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.8403 7.2980 3 4 99.8403 7.2980 INE428A16PX3 ALLAHABAD BK 20-Jul-15 99.7745 7.4994 1 25 99.7745 7.4994 INE237A16F78 KOTAK MAH BK 20-Jul-15 99.7745 7.4994 1 25 99.7745 7.4994 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.6989 7.3489 1 5 99.6989 7.3489 INE141A16UK9 OBC 28-Jul-15 99.6016 7.2999 2 100 99.6016 7.2999 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.5571 7.3808 1 5 99.5571 7.3808 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 99.4957 7.4001 1 5 99.4957 7.4001 INE683A16GA0 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-15 99.4404 7.9001 1 10 99.4404 7.9001 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 99.4355 7.4004 1 25 99.4355 7.4004 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.3065 7.7241 1 70 99.3065 7.7241 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.3468 7.4995 1 5 99.3468 7.4995 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 99.2657 7.5001 1 5 99.2657 7.5001 INE238A16A07 AXIS BK 31-Aug-15 98.8708 7.7197 1 100 98.8708 7.7197 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 98.9085 7.5999 1 5 98.9085 7.5999 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 98.8501 7.7199 1 100 98.8501 7.7199 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.8442 7.7600 1 5 98.8442 7.7600 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.8242 7.4875 2 100 98.8246 7.4849 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.8254 7.4797 1 5 98.8254 7.4797 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 98.7670 7.4699 1 50 98.7670 7.4699 INE556R16049 THE BK OF TOKYO- 10-Sep-15 98.6866 7.5902 1 75 98.6866 7.5902 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 98.6986 7.5199 1 25 98.6986 7.5199 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.6837 7.4901 2 100 98.6837 7.4901 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 98.6166 7.5298 1 100 98.6166 7.5298 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.5839 7.4900 1 50 98.5839 7.4900 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.5421 7.4999 3 120 98.5422 7.4996 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 98.5325 7.5501 2 25.25 98.5345 7.5398 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.4543 7.5400 1 50 98.4543 7.5400 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.4322 7.5502 1 25 98.4322 7.5502 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.4225 7.5002 1 25 98.4225 7.5002 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 98.0820 7.6748 1 50 98.0820 7.6748 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 97.9771 7.6898 1 50 97.9771 7.6898 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 97.7206 7.7399 1 0.2 97.7206 7.7399 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 95.3395 7.9299 2 50 95.3395 7.9299 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.1090 7.9199 1 25 95.1090 7.9199 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 95.1090 7.9199 1 50 95.1090 7.9199 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.0756 7.9100 1 5 95.0756 7.9100 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.9597 7.9400 1 50 94.9597 7.9400 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.9326 7.9200 1 75 94.9326 7.9200 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 94.9461 7.9301 1 50 94.9461 7.9301 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 94.9131 7.9200 1 50 94.9131 7.9200 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 94.8545 7.9200 1 25 94.8545 7.9200 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.8350 7.9199 3 125 94.8350 7.9199 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 94.8875 7.8351 1 50 94.8875 7.8351 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 94.8473 7.9000 1 25 94.8473 7.9000 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 94.8473 7.9000 2 1.25 94.8473 7.9000 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 94.8154 7.9201 2 75 94.8154 7.9201 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 94.8084 7.9000 1 0.3 94.8084 7.9000 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 94.6985 7.9201 1 5 94.6985 7.9201 INE237A16G69 KOTAK MAH BK 6-Jul-16 92.6114 8.0000 1 5 92.6114 8.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.