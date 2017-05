Jul 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 99.8801 7.3027 2 245 99.8801 7.3027 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.8602 7.2998 2 150 99.8602 7.2998 INE428A16PX3 ALLAHABAD BK 20-Jul-15 99.7790 7.3494 1 25 99.7790 7.3494 INE238A16ZV9 AXIS BK 24-Jul-15 99.6989 7.3489 1 100 99.6989 7.3489 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.6984 7.3611 1 80 99.6984 7.3611 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.6021 8.1008 1 65 99.6021 8.1008 INE141A16UK9 OBC 28-Jul-15 99.6189 7.3491 2 50 99.6189 7.3491 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.5560 7.3992 1 195 99.5560 7.3992 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.5530 7.4494 1 10 99.5530 7.4494 INE692A16EL3 UNION BK OF INDIA 3-Aug-15 99.5158 7.3997 1 5 99.5158 7.3997 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 99.4126 7.4365 4 295 99.4100 7.4699 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.2679 7.4777 4 225 99.2706 7.4496 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.2706 7.4496 1 25 99.2706 7.4496 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.2047 7.7003 1 5 99.2047 7.7003 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.1630 7.8996 1 5 99.1630 7.8996 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 99.0414 7.6799 1 60 99.0414 7.6799 INE705A16LZ8 VIJAYA BK 27-Aug-15 99.0065 7.4748 1 25 99.0065 7.4748 INE077A16CZ1 DENA BK 28-Aug-15 99.0045 7.4900 1 50 99.0045 7.4900 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 98.9358 7.5502 1 25 98.9358 7.5502 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 98.9255 7.4802 1 5 98.9255 7.4802 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 98.8820 7.5031 2 55 98.8825 7.4999 INE562A16HV0 INDIAN BK 3-Sep-15 98.8646 7.4854 1 80 98.8646 7.4854 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.8647 7.4847 1 25 98.8647 7.4847 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 98.8803 7.5149 1 5 98.8803 7.5149 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.6002 7.5099 1 50 98.6002 7.5099 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 98.6048 7.4848 1 25 98.6048 7.4848 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.5621 7.4999 2 220 98.5621 7.4999 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.5820 7.5002 1 25 98.5820 7.5002 INE648A16GX5 SBBJ 21-Sep-15 98.5071 7.4752 1 25 98.5071 7.4752 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 98.0503 7.6399 1 25 98.0503 7.6399 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 98.0125 7.7099 1 25 98.0125 7.7099 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 97.9922 7.7099 1 100 97.9922 7.7099 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 97.7380 7.7499 1 100 97.7380 7.7499 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 97.7522 7.7001 3 225 97.7522 7.7001 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 97.7206 7.6702 1 25 97.7206 7.6702 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.4548 7.7501 1 100 97.4548 7.7501 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 97.1556 7.8000 2 50 97.1556 7.8000 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 96.8549 7.7976 1 10 96.8549 7.7976 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 96.8152 7.7464 2 35 96.8118 7.7549 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 96.7220 7.7800 3 125 96.7220 7.7800 INE652A16JX1 STATE BK OF PATIALA 21-Jan-16 95.9403 7.8801 1 25 95.9403 7.8801 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.4098 7.9100 2 150 95.4098 7.9100 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 95.3593 7.9299 1 25 95.3593 7.9299 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 95.1090 7.9199 1 25 95.1090 7.9199 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.0834 7.9301 1 25 95.0834 7.9301 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.0638 7.9300 2 100 95.0638 7.9300 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.1260 7.8249 1 25 95.1260 7.8249 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.0648 7.8300 2 50 95.0648 7.8300 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 94.9627 7.9350 2 100 94.9627 7.9350 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 94.9748 7.9149 1 50 94.9748 7.9149 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.9266 7.9299 2 150 94.9266 7.9299 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 94.9174 7.9451 3 150 94.9174 7.9451 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.9934 7.8200 1 25 94.9934 7.8200 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 94.9326 7.9200 1 25 94.9326 7.9200 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 94.8731 7.9215 5 135 94.8740 7.9200 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.9241 7.8701 2 100 94.9241 7.8701 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.8924 7.8900 1 50 94.8924 7.8900 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.9354 7.8201 1 25 94.9354 7.8201 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 94.8391 7.9449 3 75 94.8391 7.9449 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.8679 7.9299 1 25 94.8679 7.9299 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 94.8483 7.9300 1 25 94.8483 7.9300 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 94.8551 7.8251 1 25 94.8551 7.8251 INE237A16F11 KOTAK MAH BK 20-Apr-16 94.0654 8.0800 2 50 94.0654 8.0800 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 92.7580 8.0500 1 25 92.7580 8.0500 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 92.7770 8.0500 1 25 92.7770 8.0500 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 92.7390 8.0500 2 50 92.7390 8.0500 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 92.7747 8.0300 1 15 92.7747 8.0300 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 92.5048 8.1025 1 23 92.5048 8.1025 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 