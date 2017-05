Jul 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 99.9799 7.3380 1 50 99.9799 7.3380 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.9184 7.4535 3 280 99.9179 7.4978 INE238A16ZV9 AXIS BK 24-Jul-15 99.9190 7.3972 3 85 99.9190 7.3972 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.7745 7.4994 1 25 99.7745 7.4994 INE434A16LN1 ANDHRA BK 4-Aug-15 99.7143 7.4699 1 300 99.7143 7.4699 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.6968 7.4003 1 10 99.6968 7.4003 INE667A16FD9 SYNDICATE BK 5-Aug-15 99.6745 7.4497 1 5 99.6745 7.4497 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 99.6565 7.4006 1 10 99.6565 7.4006 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 99.6496 7.5497 1 5 99.6496 7.5497 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 99.4740 7.7202 1 50 99.4740 7.7202 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.5060 7.5502 1 5 99.5060 7.5502 INE008A16ZA0 IDBI BK 17-Aug-15 99.4340 7.4202 1 5 99.4340 7.4202 INE705A16MF8 VIJAYA BK 20-Aug-15 99.3729 7.4302 2 50 99.3729 7.4302 INE077A16DD6 DENA BK 24-Aug-15 99.2623 7.7503 2 50 99.2623 7.7503 INE608A16JH6 PUNJAB AND SIND BK 25-Aug-15 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.1444 7.4997 1 125 99.1444 7.4997 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.1045 7.6700 1 25 99.1045 7.6700 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.1358 7.3996 1 5 99.1358 7.3996 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.0874 7.4704 1 200 99.0874 7.4704 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.0636 7.5004 1 125 99.0636 7.5004 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.0649 7.4899 2 50 99.0649 7.4899 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 99.0632 7.6703 1 25 99.0632 7.6703 INE683A16GI3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-15 99.0463 7.8101 1 5 99.0463 7.8101 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.0137 7.4201 1 25 99.0137 7.4201 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.9470 7.4699 2 100 98.9470 7.4699 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 98.9341 7.4197 1 0.6 98.9341 7.4197 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 98.8751 7.5502 1 5 98.8751 7.5502 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 98.8339 7.4250 1 25 98.8339 7.4250 INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 98.5421 7.5001 2 50 98.5421 7.5001 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 95.4654 7.8450 2 50 95.4654 7.8450 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 95.1490 8.2706 1 0.2 95.1490 8.2706 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.2929 7.8050 1 25 95.2929 7.8050 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 95.1890 7.8501 1 25 95.1890 7.8501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com