Jul 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16PU9 ALLAHABAD BK 23-Jul-15 99.9599 7.3269 2 145 99.9598 7.3395 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.9595 7.3942 1 25 99.9595 7.3942 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.9396 7.3531 1 25 99.9396 7.3531 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.8793 7.3515 2 285 99.8793 7.3515 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 99.8179 7.3986 2 150 99.8179 7.3986 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.7374 7.3924 3 55.7 99.7374 7.3924 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 99.7382 7.3698 1 25 99.7382 7.3698 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 99.7573 7.4001 1 5 99.7573 7.4001 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.7181 7.3701 3 200 99.7181 7.3700 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.6541 7.4525 3 1.5 99.6565 7.4006 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.5797 7.7029 1 70 99.5797 7.7029 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.4519 7.4503 1 25 99.4519 7.4503 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.4651 7.5496 1 5 99.4651 7.5496 INE691A16KJ6 UCO BK 19-Aug-15 99.4077 7.4992 1 225 99.4077 7.4992 INE428A16PT1 ALLAHABAD BK 19-Aug-15 99.4116 7.4496 1 25 99.4116 7.4496 INE691A16KF4 UCO BK 31-Aug-15 99.1646 7.4998 1 100 99.1646 7.4998 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.1099 7.4501 1 50 99.1099 7.4501 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.0911 7.4398 1 100 99.0911 7.4398 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.0911 7.4398 1 75 99.0911 7.4398 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.0935 7.4200 2 50 99.0935 7.4200 INE141A16UQ6 OBC 4-Sep-15 99.0744 7.7500 1 5 99.0744 7.7500 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.0298 7.4498 1 25 99.0298 7.4498 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 98.9911 7.4400 1 25 98.9911 7.4400 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 98.9676 7.4658 1 50 98.9676 7.4658 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.8117 7.4398 1 50 98.8117 7.4398 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.4306 7.6574 4 600 98.4306 7.6574 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 98.4271 7.6748 2 255 98.4271 7.6748 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 98.0251 7.6600 1 50 98.0251 7.6600 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 97.7378 7.6801 1 75 97.7378 7.6801 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.7163 7.6850 2 50 97.7163 7.6850 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.7378 7.6801 1 25 97.7378 7.6801 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 97.7177 7.6801 2 50 97.7177 7.6801 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 97.3210 7.6699 1 100 97.3210 7.6699 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.4220 7.8176 9 23.9 95.4220 7.8176 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.3760 7.8300 1 25 95.3760 7.8300 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.3816 7.8201 1 50 95.3816 7.8201 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.3904 7.7701 1 25 95.3904 7.7701 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.2843 7.8200 1 50 95.2843 7.8200 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.2648 7.8201 1 25 95.2648 7.8201 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.2555 7.8025 2 50 95.2657 7.7850 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 95.2434 7.7900 1 25 95.2434 7.7900 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 95.2202 7.8299 1 10 95.2202 7.8299 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.1818 7.7960 4 250 95.1854 7.7899 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 95.1736 7.8100 2 50 95.1736 7.8100 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 93.5109 7.9650 1 25 93.5109 7.9650 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 93.3290 7.9300 2 50 93.3290 7.9300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com