Jul 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.9600 7.3029 1 85 99.9600 7.3029 INE238A16ZV9 AXIS BK 24-Jul-15 99.9597 7.3577 1 30 99.9597 7.3577 INE976G16BC2 RBL BK 24-Jul-15 99.9592 7.4490 1 10 99.9592 7.4490 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.9600 7.3029 1 5 99.9600 7.3029 INE428A16QC5 ALLAHABAD BK 24-Jul-15 99.9600 7.3029 1 5 99.9600 7.3029 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.8994 7.3512 2 235 99.8994 7.3512 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 99.8389 7.3600 1 100 99.8389 7.3600 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.8188 7.3620 4 370 99.8188 7.3620 INE667A16FE7 SYNDICATE BK 3-Aug-15 99.7589 7.3512 5 495 99.7589 7.3512 INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 99.6960 7.4199 1 5 99.6960 7.4199 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.6188 7.3510 2 55 99.6178 7.3704 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.5296 7.5003 1 25 99.5296 7.5003 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.1734 7.4201 2 100 99.1734 7.4201 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.1387 7.5501 1 25 99.1387 7.5501 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.1557 7.3998 1 5 99.1557 7.3998 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.0904 7.6146 2 175 99.0862 7.6503 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.0839 7.6697 1 150 99.0839 7.6697 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.1126 7.6000 1 5 99.1126 7.6000 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.9965 7.3998 1 100 98.9965 7.3998 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 98.9900 7.6002 1 5 98.9900 7.6002 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 98.9127 7.4301 1 50 98.9127 7.4301 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.8884 7.4599 1 5 98.8884 7.4599 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.8729 7.4300 1 25 98.8729 7.4300 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.8795 7.5203 1 5 98.8795 7.5203 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.8331 7.4301 2 75 98.8331 7.4301 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.7140 7.4298 1 25 98.7140 7.4298 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 98.4624 7.5998 2 10 98.4624 7.5998 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 98.1844 7.6699 1 100 98.1844 7.6699 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 97.9899 7.6402 2 100 97.9899 7.6402 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.0054 7.5801 1 25 98.0054 7.5801 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.7321 7.6999 1 15 97.7321 7.6999 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 95.6750 7.8198 3 25.9 95.6776 7.8149 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.3816 7.8201 1 25 95.3816 7.8201 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.2843 7.8200 1 25 95.2843 7.8200 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.2512 7.8100 1 50 95.2512 7.8100 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 95.2628 7.7900 1 50 95.2628 7.7900 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 95.2599 7.7950 1 25 95.2599 7.7950 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.2241 7.7899 1 25 95.2241 7.7899 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 95.1736 7.8100 1 25 95.1736 7.8100 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.1736 7.8100 1 25 95.1736 7.8100 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 93.3290 7.9300 1 25 93.3290 7.9300 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 92.7670 8.0849 2 7.4 92.7670 8.0849 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com