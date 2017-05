Jul 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 99.9799 7.3279 3 180 99.9799 7.3380 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE141A16UK9 OBC 28-Jul-15 99.8994 7.3512 1 25 99.8994 7.3512 INE483A16JX1 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jul-15 99.8987 7.4024 1 10 99.8987 7.4024 INE008A16B12 IDBI BK 29-Jul-15 99.8779 7.4368 1 290 99.8779 7.4368 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.8586 7.3834 1 50 99.8586 7.3834 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.8392 7.3483 1 25 99.8392 7.3483 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.7775 7.3994 1 25 99.7775 7.3994 INE691A16KE7 UCO BK 3-Aug-15 99.7990 7.3513 1 25 99.7990 7.3513 INE483A16JY9 CENTRAL BK OF INDIA 4-Aug-15 99.7715 7.5994 1 5 99.7715 7.5994 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.6398 7.3305 1 50 99.6398 7.3305 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.5538 7.4366 2 75 99.5471 7.5482 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.5566 7.3900 1 50 99.5566 7.3900 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.5190 7.3506 1 5 99.5190 7.3506 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 99.4355 7.4004 1 5 99.4355 7.4004 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.1507 7.4444 2 75 99.1428 7.5139 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.1756 7.4002 1 25 99.1756 7.4002 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.1162 7.5685 2 55 99.1114 7.6104 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.1557 7.3998 1 25 99.1557 7.3998 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.0422 7.5102 1 20 99.0422 7.5102 INE562A16HU2 INDIAN BK 15-Sep-15 98.9192 7.3852 3 200 98.9192 7.3852 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 98.9185 7.3901 1 50 98.9185 7.3901 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.8558 7.4115 2 150 98.8561 7.4097 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 98.4457 7.7875 1 200 98.4457 7.7875 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.4865 7.5800 1 25 98.4865 7.5800 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 97.7922 7.6300 5 300 97.7922 7.6300 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 97.7056 7.5851 1 25 97.7056 7.5851 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 97.4628 7.7251 1 24 97.4628 7.7251 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.6161 7.8200 1 10 95.6161 7.8200 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.4873 7.7701 2 25.25 95.4874 7.7700 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.4708 7.7999 1 25 95.4708 7.7999 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 95.4513 7.8000 1 25 95.4513 7.8000 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 95.3626 7.7849 1 50 95.3626 7.7849 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.3295 7.7750 1 50 95.3295 7.7750 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.3102 7.7749 2 75 95.3102 7.7749 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.2958 7.8000 1 25 95.2958 7.8000 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 95.2802 7.8271 1 14 95.2802 7.8271 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.2764 7.8000 1 25 95.2764 7.8000 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.2343 7.7725 1 25 95.2343 7.7725 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 95.1571 7.7725 1 15 95.1571 7.7725 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 93.3440 7.9350 1 25 93.3440 7.9350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com