Jul 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 99.9409 7.1948 4 315 99.9409 7.1948 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.9162 7.6532 1 5 99.9162 7.6532 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.7122 7.5250 1 2.5 99.7122 7.5250 INE077A16DD6 DENA BK 24-Aug-15 99.3838 7.3002 1 25 99.3838 7.3002 INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 99.3754 7.4004 1 5 99.3754 7.4004 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.1579 7.3804 1 25 99.1579 7.3804 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.1579 7.3804 1 25 99.1579 7.3804 INE166A16LU4 ING VYSYA BK 4-Sep-15 99.1380 7.5563 1 1 99.1380 7.5563 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.0791 7.3751 1 50 99.0791 7.3751 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 99.0395 7.3746 2 50 99.0395 7.3746 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.8758 7.4104 2 135 98.8714 7.4400 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 98.7958 7.4148 1 31 98.7958 7.4148 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 97.3250 7.6001 2 100 97.3250 7.6001 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 95.5851 7.8049 1 25 95.5851 7.8049 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.4916 7.7976 2 100 95.4930 7.7950 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 95.2682 8.2031 1 0.1 95.2682 8.2031 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.4478 7.7714 1 20 95.4478 7.7714 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 95.1719 7.7801 1 25 95.1719 7.7801 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com