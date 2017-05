Jul 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 99.9600 7.3029 2 125 99.9600 7.3029 INE090A16Y48 ICICI BK 31-Jul-15 99.9398 7.3236 2 475 99.9398 7.3287 INE608A16JB9 PUNJAB AND SIND BK 31-Jul-15 99.9400 7.3044 1 300 99.9400 7.3044 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.9400 7.3079 2 175 99.9398 7.3287 INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.9400 7.3044 1 100 99.9400 7.3044 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.9402 7.2800 1 50 99.9402 7.2800 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.8799 7.3173 4 500 99.8797 7.3271 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.9001 7.3000 1 5 99.9001 7.3000 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.8788 7.3819 1 5 99.8788 7.3819 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.7407 7.2993 1 50 99.7407 7.2993 INE428A16PR5 ALLAHABAD BK 12-Aug-15 99.7001 7.3195 1 100 99.7001 7.3195 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 99.4756 7.4006 1 5 99.4756 7.4006 INE608A16JP9 PUNJAB AND SIND BK 28-Aug-15 99.3754 7.4004 1 15 99.3754 7.4004 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.3354 7.4001 1 5 99.3354 7.4001 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.2406 7.3501 1 50 99.2406 7.3501 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.1219 7.5197 1 5 99.1219 7.5197 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.1020 7.3498 1 100 99.1020 7.3498 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 99.0414 7.3599 1 50 99.0414 7.3599 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 99.0321 7.5901 1 5 99.0321 7.5901 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 99.0216 7.3601 1 50 99.0216 7.3601 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 98.9992 7.3797 1 5 98.9992 7.3797 INE648A16GX5 SBBJ 21-Sep-15 98.8969 7.4022 1 200 98.8969 7.4022 INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 98.7208 7.3900 2 200 98.7208 7.3900 INE608A16JV7 PUNJAB AND SIND BK 6-Oct-15 98.5620 7.6075 2 250 98.5620 7.6075 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 98.5564 7.6376 1 200 98.5564 7.6376 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 98.1522 7.6349 1 50 98.1522 7.6349 INE238A16YD0 AXIS BK 30-Dec-15 96.8735 7.6000 1 25 96.8735 7.6000 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.7249 7.7995 1 25 95.7249 7.7995 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.5900 7.7600 1 6.3 95.5900 7.7600 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 95.5510 7.7250 1 10 95.5510 7.7250 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 95.4301 7.7000 3 75 95.4301 7.7000 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.1675 7.7549 1 50 95.1675 7.7549 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 92.9726 8.0200 1 50 92.9726 8.0200 INE528G16B17 YES BK 27-Jul-16 92.5733 8.0225 2 20 92.5733 8.0225 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com