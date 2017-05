Jul 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 99.9599 7.3212 2 200 99.9599 7.3212 INE691A16KE7 UCO BK 3-Aug-15 99.9001 7.3000 2 200 99.9001 7.3000 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 99.9179 7.4978 1 5 99.9179 7.4978 INE434A16LN1 ANDHRA BK 4-Aug-15 99.8803 7.2905 3 300 99.8803 7.2905 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 99.8392 7.3483 1 25 99.8392 7.3483 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.6723 7.5002 1 5 99.6723 7.5002 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.6194 7.3395 1 5 99.6194 7.3395 INE705A16MF8 VIJAYA BK 20-Aug-15 99.5619 7.3005 1 50 99.5619 7.3005 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 99.4827 7.2999 1 100 99.4827 7.2999 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.4037 7.5502 1 5 99.4037 7.5502 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.3154 7.4000 1 5 99.3154 7.4000 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.2706 7.4496 1 5 99.2706 7.4496 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.1956 7.3997 1 5 99.1956 7.3997 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.0414 7.3599 1 25 99.0414 7.3599 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 98.9698 7.4497 1 5 98.9698 7.4497 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 98.5704 7.7849 1 100 98.5704 7.7849 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 98.6220 7.5000 2 50 98.6220 7.5000 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 98.5772 7.6350 1 200 98.5772 7.6350 INE434A16LT8 ANDHRA BK 8-Oct-15 98.5602 7.5099 1 50 98.5602 7.5099 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 98.4823 7.5000 1 25 98.4823 7.5000 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 97.4893 7.5200 1 50 97.4893 7.5200 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 97.3524 7.5201 2 50 97.3524 7.5200 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 97.2231 7.5000 2 50 97.2231 7.5000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 95.8832 7.7199 1 25 95.8832 7.7199 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.8029 7.7249 4 300 95.8029 7.7249 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 95.7226 7.7299 1 25 95.7226 7.7299 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.6531 7.7150 1 50 95.6531 7.7150 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.6144 7.7151 1 50 95.6144 7.7151 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.5950 7.6800 1 25 95.5950 7.6800 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.5207 7.7100 1 3 95.5207 7.7100 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 95.5151 7.7201 2 50 95.5151 7.7201 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.4877 7.7001 2 50 95.4877 7.7001 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.4545 7.7249 1 1 95.4545 7.7249 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.4437 7.7099 1 50 95.4437 7.7099 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 95.4309 7.7326 2 50 95.4408 7.7151 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.4109 7.6999 1 25 95.4109 7.6999 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 95.4052 7.7100 1 25 95.4052 7.7100 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.3917 7.6999 1 25 95.3917 7.6999 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 95.3360 7.7301 1 25 95.3360 7.7301 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 95.2860 7.7499 1 25 95.2860 7.7499 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 95.2883 7.6800 1 50 95.2883 7.6800 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.2192 7.7000 1 75 95.2192 7.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com