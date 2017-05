Jul 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16KC1 UCO BK 31-Jul-15 99.9799 7.3380 2 200 99.9799 7.3380 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 99.9799 7.3380 3 145 99.9799 7.3380 INE683A16GB8 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jul-15 99.9798 7.3745 1 100 99.9798 7.3745 INE692A16EL3 UNION BK OF INDIA 3-Aug-15 99.9396 7.3539 4 305 99.9392 7.4018 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 99.9396 7.3531 2 275 99.9396 7.3531 INE457A16GY9 BK OF MAHARASHTRA 3-Aug-15 99.9396 7.3531 2 250 99.9396 7.3531 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 99.9396 7.3531 2 250 99.9396 7.3531 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 99.9204 7.2693 2 150 99.9204 7.2693 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.9195 7.3515 1 100 99.9195 7.3515 INE691A16KE7 UCO BK 3-Aug-15 99.9204 7.2693 2 70 99.9204 7.2693 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 99.9204 7.2693 1 45 99.9204 7.2693 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.9392 7.4018 1 5 99.9392 7.4018 INE667A16FF4 SYNDICATE BK 4-Aug-15 99.9195 7.3515 1 25 99.9195 7.3515 INE483A16JY9 CENTRAL BK OF INDIA 4-Aug-15 99.9201 7.2967 1 5 99.9201 7.2967 INE691A16KH0 UCO BK 4-Aug-15 99.9195 7.3515 1 5 99.9195 7.3515 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.8806 7.2722 1 175 99.8806 7.2722 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.7990 7.3513 1 150 99.7990 7.3513 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.7787 7.3594 3 125 99.7775 7.3994 INE608A16JG8 PUNJAB AND SIND BK 10-Aug-15 99.7996 7.3293 1 100 99.7996 7.3293 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.7961 7.4564 2 30 99.7818 7.9817 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.7196 7.3310 1 50 99.7196 7.3310 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.6912 7.5374 1 15 99.6912 7.5374 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 99.7139 7.4804 1 5 99.7139 7.4804 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.7227 7.2497 1 5 99.7227 7.2497 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.6588 7.3508 1 50 99.6588 7.3508 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.6577 7.3757 2 10 99.6588 7.3508 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.5823 7.2905 3 250 99.5823 7.2905 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 99.4879 7.5151 1 2 99.4879 7.5151 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.3131 7.6501 1 25 99.3131 7.6501 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.2907 7.4498 1 25 99.2907 7.4498 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.2706 7.4496 1 25 99.2706 7.4496 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.2255 7.3051 5 400 99.2255 7.3051 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 99.2010 7.3496 1 75 99.2010 7.3496 INE434A16JI5 ANDHRA BK 14-Sep-15 99.0760 7.4001 1 5 99.0760 7.4001 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 98.9895 7.4523 2 100 98.9965 7.3998 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.0361 7.2500 1 5 99.0361 7.2500 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 98.9185 7.3901 1 26 98.9185 7.3901 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 98.8825 7.4999 1 5 98.8825 7.4999 INE434A16LS0 ANDHRA BK 28-Sep-15 98.8006 7.5101 1 5 98.8006 7.5101 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 98.8006 7.5101 1 5 98.8006 7.5101 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 98.6420 7.4999 1 45 98.6420 7.4999 INE434A16LT8 ANDHRA BK 8-Oct-15 98.5811 7.5050 2 50 98.5811 7.5050 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 98.5611 7.5052 1 50 98.5611 7.5052 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 98.4603 7.5102 3 125 98.4603 7.5102 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 95.9026 7.7200 1 25 95.9026 7.7200 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 95.8806 7.7250 2 100 95.8806 7.7250 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.8301 7.7099 1 75 95.8301 7.7099 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.8107 7.7100 2 75 95.8107 7.7099 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 95.7367 7.7400 4 300 95.7367 7.7400 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 95.7252 7.7250 2 100 95.7252 7.7250 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.6342 7.7501 1 4 95.6342 7.7501 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 95.6006 7.7049 1 50 95.6006 7.7049 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.5924 7.7200 1 25 95.5924 7.7200 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.5760 7.7500 2 15 95.5760 7.7500 INE528G16ZS6 YES BK 9-Mar-16 95.4513 7.8000 1 4 95.4513 7.8000 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 95.4849 7.7051 1 50 95.4849 7.7051 INE691A16JU5 UCO BK 11-Mar-16 95.4877 7.7001 1 50 95.4877 7.7001 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.4166 7.6899 2 50 95.4166 7.6899 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 95.4109 7.6999 1 25 95.4109 7.6999 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.3803 7.7199 1 25 95.3803 7.7199 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 95.3745 7.7301 1 100 95.3745 7.7301 INE237A16H01 KOTAK MAH BK 27-Jul-16 92.6729 7.9500 1 55 92.6729 7.9500 INE434A16LX0 ANDHRA BK 29-Jul-16 92.6398 7.9450 1 25 92.6398 7.9450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 