Jul 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 99.9404 7.2518 5 315 99.9408 7.2069 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 99.9409 7.1919 5 307 99.9400 7.3044 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 99.9400 7.3044 3 90 99.9400 7.3044 INE112A16GX2 CORPORATION BK 3-Aug-15 99.9413 7.1460 1 50 99.9413 7.1460 INE691A16KE7 UCO BK 3-Aug-15 99.9413 7.1460 1 25 99.9413 7.1460 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.9203 7.2778 4 460 99.9201 7.2967 INE667A16FF4 SYNDICATE BK 4-Aug-15 99.9203 7.2739 2 200 99.9201 7.2967 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 99.9001 7.3000 1 120 99.9001 7.3000 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.9001 7.3000 2 100 99.9001 7.3000 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.9008 7.2488 1 50 99.9008 7.2488 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 99.8602 7.2998 2 300 99.8602 7.2998 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 99.8597 7.3259 2 195 99.8631 7.1481 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.7993 7.3403 4 700 99.7993 7.3403 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.8018 7.2487 1 5 99.8018 7.2487 INE649A16FN6 STATE BK OF HYDERABAD 10-Aug-15 99.7990 7.3513 1 1 99.7990 7.3513 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.7149 7.4555 2 23 99.7196 7.3310 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.7799 7.3194 1 5 99.7799 7.3194 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 99.7189 7.3493 1 5 99.7189 7.3493 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 99.6575 7.3790 4 400 99.6565 7.4006 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.6588 7.3508 1 5 99.6588 7.3508 INE008A16C86 IDBI BK 20-Aug-15 99.6016 7.2999 1 250 99.6016 7.2999 INE608A16JO2 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-15 99.5789 7.3501 1 5 99.5789 7.3501 INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 99.5158 7.3997 1 5 99.5158 7.3997 INE077A16DB0 DENA BK 25-Aug-15 99.5619 7.3005 1 5 99.5619 7.3005 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.3425 7.3205 1 25 99.3425 7.3205 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.4020 7.3194 1 25 99.4020 7.3194 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.3399 7.3496 1 5 99.3399 7.3496 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.3030 7.3197 1 25 99.3030 7.3197 INE691A16KL2 UCO BK 14-Sep-15 99.0820 7.5150 1 75 99.0820 7.5150 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.0679 7.3069 2 55 99.0688 7.2996 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.0946 7.2498 1 5 99.0946 7.2498 INE648A16GX5 SBBJ 21-Sep-15 98.9735 7.2800 1 50 98.9735 7.2800 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 98.9965 7.3998 1 0.15 98.9965 7.3998 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 98.7220 7.5001 1 50 98.7220 7.5001 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.6435 7.6050 2 50 98.6435 7.6050 INE095A16QV2 INDUSIND BK 5-Oct-15 98.6360 7.6476 1 5 98.6360 7.6476 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 98.6420 7.4999 1 50 98.6420 7.4999 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 98.4823 7.5000 1 25 98.4823 7.5000 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 98.4044 7.7873 1 200 98.4044 7.7873 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 98.4590 7.5167 3 150 98.4614 7.5050 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 98.2776 7.5258 3 125 98.2767 7.5298 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.0636 7.6675 2 100 98.0636 7.6675 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 97.6173 7.5501 1 50 97.6173 7.5501 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.6724 7.7151 2 50 95.6724 7.7151 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.6859 7.6899 1 4 95.6859 7.6899 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.6838 7.7299 1 25 95.6838 7.7299 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.6805 7.7000 1 100 95.6805 7.7000 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.5748 7.6817 1 50 95.5748 7.6817 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 95.5261 7.7351 2 65 95.5289 7.7300 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.5281 7.6967 2 75 95.5318 7.6900 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.5126 7.6899 1 25 95.5126 7.6899 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.4986 7.7150 1 25 95.4986 7.7150 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 95.4878 7.7344 1 10 95.4878 7.7344 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.4710 7.7299 1 25 95.4710 7.7299 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.3938 7.7300 1 25 95.3938 7.7300 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 95.3542 7.7319 1 15 95.3542 7.7319 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 95.3533 7.7000 1 50 95.3533 7.7000 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.2634 7.6899 1 10 95.2634 7.6899 INE090A16Y55 ICICI BK 9-May-16 94.1939 7.9500 1 50 94.1939 7.9500 INE434A16LY8 ANDHRA BK 27-Jul-16 92.7044 7.9350 2 27 92.7044 7.9350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com