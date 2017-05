Aug 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 99.9801 7.2649 3 75 99.9801 7.2649 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.9603 7.2481 1 200 99.9603 7.2481 INE667A16FD9 SYNDICATE BK 5-Aug-15 99.9603 7.2481 2 190 99.9603 7.2481 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.9603 7.2481 2 175 99.9603 7.2481 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 99.9603 7.2481 2 100 99.9603 7.2481 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 99.9204 7.2716 7 690 99.9195 7.3515 INE095A16QL3 INDUSIND BK 7-Aug-15 99.9202 7.2919 5 475 99.9201 7.2967 INE483A16JZ6 CENTRAL BK OF INDIA 7-Aug-15 99.9202 7.2876 2 200 99.9202 7.2876 INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 99.9206 7.2510 1 100 99.9206 7.2510 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.9206 7.2510 1 70 99.9206 7.2510 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 99.9206 7.2510 1 50 99.9206 7.2510 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.8608 7.2684 2 125 99.8612 7.2475 INE434A16LQ4 ANDHRA BK 10-Aug-15 99.8602 7.2998 1 25 99.8602 7.2998 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.8612 7.2475 1 25 99.8612 7.2475 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.8703 7.9003 1 5 99.8703 7.9003 INE112A16GP8 CORPORATION BK 13-Aug-15 99.8007 7.2890 2 150 99.8007 7.2890 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.8004 7.3000 1 50 99.8004 7.3000 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.7768 7.4224 4 59 99.7735 7.5327 INE528G16A26 YES BK 14-Aug-15 99.8004 7.3000 1 5 99.8004 7.3000 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.4991 7.3500 3 5 99.4991 7.3500 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.5223 7.2999 1 5 99.5223 7.2999 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.4393 7.3503 1 3.5 99.4393 7.3503 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.4036 7.2997 1 25 99.4036 7.2997 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.4171 7.3795 1 25 99.4171 7.3795 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.3641 7.2997 1 25 99.3641 7.2997 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.3597 7.3505 1 5 99.3597 7.3505 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.3813 7.3300 1 5 99.3813 7.3300 INE683A16GI3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Sep-15 99.3712 7.4505 1 5 99.3712 7.4505 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.3629 7.5494 1 5 99.3629 7.5494 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.2509 7.2496 1 5 99.2509 7.2496 INE691A16KL2 UCO BK 14-Sep-15 99.1444 7.4997 2 75 99.1444 7.4997 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.1277 7.2998 3 250 99.1277 7.2998 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.1149 7.5802 1 5 99.1149 7.5802 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.0935 7.4200 1 5 99.0935 7.4200 INE090A16T45 ICICI BK 21-Sep-15 99.0203 7.3700 1 0.4 99.0203 7.3700 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.9730 7.4264 2 50 98.9730 7.4264 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 98.8849 7.3500 1 25 98.8849 7.3500 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.7044 7.6048 2 300 98.7044 7.6048 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 98.4669 7.7848 1 200 98.4669 7.7848 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.1248 7.6651 3 350 98.1248 7.6651 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 97.4072 7.6501 1 5 97.4072 7.6501 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 95.7950 7.7401 2 200 95.7950 7.7401 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 95.7597 7.6599 1 25 95.7597 7.6599 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.6998 7.7000 1 25 95.6998 7.7000 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.7396 7.5899 1 75 95.7396 7.5899 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 95.6226 7.7000 2 100 95.6226 7.7000 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.6770 7.6000 1 25 95.6770 7.6000 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.4877 7.7001 1 100 95.4877 7.7001 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 95.5269 7.6301 2 50 95.5269 7.6301 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 95.5325 7.6201 1 25 95.5325 7.6201 INE705A16MM4 VIJAYA BK 18-Jul-16 92.9126 7.9549 1 8.5 92.9126 7.9549 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 92.6312 7.9550 5 170 92.6312 7.9550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com