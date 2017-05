Aug 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 99.9801 7.2649 3 300 99.9801 7.2649 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 99.9801 7.2649 1 25 99.9801 7.2649 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 99.9400 7.3044 3 180 99.9400 7.3044 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.8793 7.3515 1 50 99.8793 7.3515 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.7407 7.2993 1 125 99.7407 7.2993 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.6801 7.3211 1 30 99.6801 7.3211 INE976G16BE8 RBL BK 20-Aug-15 99.6968 7.4003 1 5 99.6968 7.4003 INE976G16BL3 RBL BK 24-Aug-15 99.5962 7.3992 1 25 99.5962 7.3992 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 99.6163 7.3995 1 5 99.6163 7.3995 INE428A16PY1 ALLAHABAD BK 27-Aug-15 99.5409 7.3193 1 25 99.5409 7.3193 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.4756 7.4006 1 5 99.4756 7.4006 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.4340 7.4202 1 5 99.4340 7.4202 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 99.3016 7.3345 1 75 99.3016 7.3345 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 99.2261 7.4915 1 22 99.2261 7.4915 INE691A16KL2 UCO BK 14-Sep-15 99.1956 7.3997 1 5 99.1956 7.3997 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.1020 7.3498 1 25 99.1020 7.3498 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 98.8423 7.5002 1 5 98.8423 7.5002 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.7251 7.6024 3 300 98.7251 7.6024 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 98.4871 7.7874 1 100 98.4871 7.7874 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 98.4780 7.7276 2 200 98.4780 7.7276 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 98.3132 7.5451 1 62 98.3132 7.5451 INE683A16GO1 THE SOUTH INDIAN BK 2-Nov-15 98.1249 7.7501 5 400 98.1195 7.7726 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.1457 7.6623 3 250 98.1457 7.6623 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 98.1682 7.5676 4 200 98.1682 7.5676 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 98.1671 7.6573 1 100 98.1671 7.6573 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 95.8946 7.6599 2 150 95.8946 7.6599 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 95.8804 7.6500 1 150 95.8804 7.6500 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 95.8197 7.7300 1 100 95.8197 7.7300 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.7693 7.5701 2 50 95.7693 7.5701 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.6960 7.6001 2 50 95.6960 7.6001 INE528G16ZS6 YES BK 9-Mar-16 95.5542 7.7900 1 4 95.5542 7.7900 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 95.6444 7.5899 1 50 95.6444 7.5899 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 95.6114 7.6501 1 50 95.6114 7.6501 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 95.6005 7.6350 2 100 95.5978 7.6400 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 95.6143 7.6100 1 25 95.6143 7.6100 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.6033 7.6300 1 25 95.6033 7.6300 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 95.5213 7.6401 1 50 95.5213 7.6401 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 95.3936 7.6300 1 50 95.3936 7.6300 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.3890 7.6050 1 50 95.3890 7.6050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com