Aug 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16QL3 INDUSIND BK 7-Aug-15 99.9600 7.3029 2 150 99.9600 7.3029 INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 99.9603 7.2481 2 95 99.9603 7.2481 INE692A16EN9 UNION BK OF INDIA 10-Aug-15 99.9206 7.2510 1 250 99.9206 7.2510 INE434A16LQ4 ANDHRA BK 10-Aug-15 99.9206 7.2510 1 175 99.9206 7.2510 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 99.9006 7.2634 1 100 99.9006 7.2634 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.8998 7.3219 1 5 99.8998 7.3219 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.8398 7.3209 1 15 99.8398 7.3209 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.8177 7.4068 1 50 99.8177 7.4068 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 99.8376 7.4216 1 25 99.8376 7.4216 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.8376 7.4216 1 25 99.8376 7.4216 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 99.6552 7.8930 1 8 99.6552 7.8930 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 99.6225 7.2795 1 25 99.6225 7.2795 INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 99.6189 7.3491 1 5 99.6189 7.3491 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 99.6108 7.5059 1 3 99.6108 7.5059 INE077A16DB0 DENA BK 25-Aug-15 99.6017 7.2980 1 5 99.6017 7.2980 INE608A16IV9 PUNJAB AND SIND BK 31-Aug-15 99.4822 7.3070 2 200 99.4822 7.3070 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 99.4264 7.5204 1 5 99.4264 7.5204 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.3809 7.5793 1 28 99.3809 7.5793 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.3995 7.3502 1 5 99.3995 7.3502 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.4116 7.4496 1 5 99.4116 7.4496 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.3995 7.3502 1 5 99.3995 7.3502 INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.2053 7.3097 3 250 99.2053 7.3097 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 98.9286 7.3203 2 75 98.9286 7.3203 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 98.9270 7.4697 1 5 98.9270 7.4697 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 98.8458 7.4772 2 150 98.8458 7.4772 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 98.7641 7.4877 2 250 98.7641 7.4877 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 98.6126 7.4424 2 150 98.6126 7.4424 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 98.3327 7.5474 1 35 98.3327 7.5474 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 98.3321 7.5501 1 5 98.3321 7.5501 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 97.3764 7.4501 1 50 97.3764 7.4501 INE434A16KE2 ANDHRA BK 2-Feb-16 96.3554 7.6700 1 5 96.3554 7.6700 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.0635 7.6311 2 32.25 96.0678 7.6224 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.9702 7.6251 2 50 95.9702 7.6251 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.8455 7.5700 1 10 95.8455 7.5700 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 95.7884 7.5699 1 50 95.7884 7.5699 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.7724 7.5999 1 50 95.7724 7.5999 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.7313 7.5700 1 50 95.7313 7.5700 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.6389 7.6700 2 10.6 95.6389 7.6700 INE528G16ZS6 YES BK 9-Mar-16 95.5737 7.7900 1 4 95.5737 7.7900 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 95.6415 7.6300 1 50 95.6415 7.6300 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.6224 7.6300 1 25 95.6224 7.6300 INE705A16LN4 VIJAYA BK 21-Mar-16 95.4316 7.6301 1 4 95.4316 7.6301 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 93.8057 7.8001 1 50 93.8057 7.8001 INE090A160A5 ICICI BK 13-Jul-16 93.0485 7.9500 1 0.1 93.0485 7.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com