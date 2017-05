Aug 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 99.9800 7.3015 1 95 99.9800 7.3015 INE692A16EM1 UNION BK OF INDIA 7-Aug-15 99.9801 7.2649 1 15 99.9801 7.2649 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 99.9202 7.2899 5 405 99.9198 7.3241 INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.9201 7.2967 3 133 99.9201 7.2967 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.8403 7.2980 1 200 99.8403 7.2980 INE141A16UO1 OBC 14-Aug-15 99.8403 7.2980 1 50 99.8403 7.2980 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 99.8407 7.2797 1 25 99.8407 7.2797 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.7784 7.3694 2 10 99.7784 7.3694 INE008A16C78 IDBI BK 19-Aug-15 99.7414 7.2795 1 13 99.7414 7.2795 INE428A16PT1 ALLAHABAD BK 19-Aug-15 99.7606 7.2992 1 5 99.7606 7.2992 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 99.6542 7.4503 1 5 99.6542 7.4503 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 99.6612 7.2990 1 5 99.6612 7.2990 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.5618 7.6499 1 5 99.5618 7.6499 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 99.4629 7.3000 1 5 99.4629 7.3000 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.4236 7.2967 1 50 99.4236 7.2967 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.3641 7.2997 1 25 99.3641 7.2997 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 99.2171 7.2003 1 25 99.2171 7.2003 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.1867 7.2997 1 25 99.1867 7.2997 INE095A16QP4 INDUSIND BK 24-Sep-15 99.0074 7.4680 2 485 99.0074 7.4680 INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 98.9120 7.2998 1 50 98.9120 7.2998 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 98.2123 7.5499 1 50 98.2123 7.5499 INE434A16MB4 ANDHRA BK 4-Nov-15 98.1730 7.5474 2 100 98.1730 7.5474 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 98.0853 7.5001 1 75 98.0853 7.5001 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.0957 7.6050 1 50 96.0957 7.6050 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 96.0690 7.6200 1 75 96.0690 7.6200 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 95.9996 7.6050 1 50 95.9996 7.6050 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.8784 7.5800 1 50 95.8784 7.5800 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 95.7073 7.6501 1 50 95.7073 7.6501 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.6989 7.6300 1 50 95.6989 7.6300 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 95.6634 7.6249 2 50 95.6634 7.6249 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.6798 7.6300 1 50 95.6798 7.6300 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 95.6498 7.6499 1 50 95.6498 7.6499 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 95.6470 7.6200 1 50 95.6470 7.6200 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.6470 7.6200 1 25 95.6470 7.6200 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 95.5897 7.6200 2 100 95.5897 7.6200 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.6119 7.5799 1 50 95.6119 7.5799 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 95.5707 7.6199 1 50 95.5707 7.6199 INE705A16LN4 VIJAYA BK 21-Mar-16 95.4621 7.6100 1 25 95.4621 7.6100 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.4356 7.5899 1 50 95.4356 7.5899 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 93.4325 7.8700 1 25 93.4325 7.8700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com