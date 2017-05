Aug 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16BM7 BK OF INDIA 10-Aug-15 99.9424 7.0171 2 85 99.9425 6.9999 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 99.7985 7.3696 1 375 99.7985 7.3696 INE008A16XO6 IDBI BK 21-Aug-15 99.7169 7.4018 1 35 99.7169 7.4018 INE608A16JH6 PUNJAB AND SIND BK 25-Aug-15 99.6989 7.3489 1 5 99.6989 7.3489 INE705A16LZ8 VIJAYA BK 27-Aug-15 99.5932 7.4544 1 5 99.5932 7.4544 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.5725 7.4623 1 92 99.5725 7.4623 INE237A16A16 KOTAK MAH BK 4-Sep-15 99.4855 7.5505 2 10 99.4855 7.5505 INE705A16MG6 VIJAYA BK 9-Sep-15 99.3670 7.7506 1 5 99.3670 7.7506 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.2414 7.7502 1 5 99.2414 7.7502 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.2074 7.2903 1 50 99.2074 7.2903 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.1581 7.3786 2 40 99.1581 7.3786 INE112A16IC2 CORPORATION BK 24-Sep-15 99.0246 7.4902 1 0.6 99.0246 7.4902 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.8038 7.4898 1 25 98.8038 7.4898 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 98.8594 7.5200 1 5 98.8594 7.5200 INE434A16JG9 ANDHRA BK 5-Oct-15 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 98.8324 7.7002 1 5 98.8324 7.7002 INE608A16JV7 PUNJAB AND SIND BK 6-Oct-15 98.8301 7.5801 1 5 98.8301 7.5801 INE683A16GP8 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-15 98.1397 7.6876 1 300 98.1397 7.6876 INE434A16MA6 ANDHRA BK 5-Nov-15 98.1706 7.5575 2 100 98.1706 7.5575 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 97.9669 7.4998 1 75 97.9669 7.4998 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 97.6386 7.5449 1 50 97.6386 7.5449 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 95.9087 7.6701 2 75 95.9087 7.6701 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 95.8680 7.5999 2 50 95.8680 7.5999 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 95.8244 7.6101 1 50 95.8244 7.6101 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.8000 7.6200 3 100 95.8000 7.6200 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 95.8323 7.5589 1 25 95.8323 7.5589 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 95.7127 7.6400 2 100 95.7127 7.6400 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.7151 7.6000 1 50 95.7151 7.6000 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 95.6852 7.6200 1 50 95.6852 7.6200 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 95.6715 7.6100 2 50 95.6770 7.6000 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.6309 7.5799 1 25 95.6309 7.5799 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.6579 7.6000 3 125 95.6579 7.6000 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 95.5842 7.6300 1 75 95.5842 7.6300 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 95.5707 7.6199 3 100 95.5707 7.6199 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 95.5516 7.6200 1 35 95.5516 7.6200 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 92.7146 7.9449 1 25 92.7146 7.9449 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com