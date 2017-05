Aug 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.9403 7.2694 3 400 99.9401 7.2922 INE112A16GP8 CORPORATION BK 13-Aug-15 99.9369 7.6820 1 45 99.9369 7.6820 INE608A16JK0 PUNJAB AND SIND BK 14-Aug-15 99.9206 7.2510 2 75 99.9206 7.2510 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.8612 7.2475 2 240 99.8612 7.2475 INE008A16ZA0 IDBI BK 17-Aug-15 99.8603 7.2922 2 225 99.8615 7.2318 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 99.8606 7.2789 2 125 99.8606 7.2789 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.8609 7.2632 1 50 99.8609 7.2632 INE008A16ZA0 IDBI BK 17-Aug-15 99.8810 7.2478 1 5 99.8810 7.2478 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.8014 7.2644 4 350 99.8014 7.2633 INE112A16HY8 CORPORATION BK 24-Aug-15 99.7221 7.2654 1 90 99.7221 7.2654 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 99.7407 7.2993 1 25 99.7407 7.2993 INE608A16JS3 PUNJAB AND SIND BK 2-Sep-15 99.5631 7.2804 1 25 99.5631 7.2804 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.5060 7.5502 1 50 99.5060 7.5502 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.5025 7.2998 1 50 99.5025 7.2998 INE608A16JQ7 PUNJAB AND SIND BK 4-Sep-15 99.5236 7.2799 1 25 99.5236 7.2799 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.2654 7.3004 1 5 99.2654 7.3004 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.2386 7.3696 1 5 99.2386 7.3696 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 98.9473 7.4678 4 350 98.9473 7.4678 INE238A16XV4 AXIS BK 19-Oct-15 98.5914 7.4498 2 50 98.5914 7.4498 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 98.1896 7.6475 3 150 98.1896 7.6475 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 97.6991 7.4748 1 25 97.6991 7.4748 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 97.6287 7.4500 1 25 97.6287 7.4500 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 97.5961 7.4300 2 75 97.5961 7.4300 INE166A16MG1 ING VYSYA BK 10-Dec-15 97.5640 7.4700 2 50 97.5640 7.4700 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 97.5541 7.4401 1 25 97.5541 7.4401 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 97.4733 7.4500 2 75 97.4733 7.4500 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 96.0122 7.5800 1 25 96.0122 7.5800 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.9190 7.6500 1 0.65 95.9190 7.6500 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.8698 7.5965 2 100 95.8698 7.5965 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.8627 7.6101 1 50 95.8627 7.6101 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.8819 7.6100 1 25 95.8819 7.6100 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 95.7724 7.5999 1 50 95.7724 7.5999 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 95.6933 7.5700 1 50 95.6933 7.5700 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.6715 7.6101 2 75 95.6715 7.6101 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 95.6389 7.5999 1 50 95.6389 7.5999 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 94.0697 7.8001 1 25 94.0697 7.8001 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 92.6484 7.9349 1 75 92.6484 7.9349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com