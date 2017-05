Aug 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 99.9601 7.2847 1 50 99.9601 7.2847 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.9600 7.3029 1 200 99.9600 7.3029 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 99.8800 7.3088 1 250 99.8800 7.3088 INE008A16C78 IDBI BK 19-Aug-15 99.8412 7.2568 1 25 99.8412 7.2568 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 99.7409 7.2927 3 450 99.7407 7.2993 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 99.7403 7.3106 1 100 99.7403 7.3106 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.6552 7.4287 1 5 99.6552 7.4287 INE608A16JR5 PUNJAB AND SIND BK 3-Sep-15 99.5275 7.5340 1 25 99.5275 7.5340 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.5229 7.2907 1 25 99.5229 7.2907 INE141A16UJ1 OBC 9-Sep-15 99.4431 7.3002 1 50 99.4431 7.3002 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.3830 7.3098 1 25 99.3830 7.3098 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 99.3063 7.2845 2 425 99.3058 7.2901 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.2851 7.3000 2 55 99.2856 7.2953 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.0688 7.2996 1 5 99.0688 7.2996 INE428A16QG6 ALLAHABAD BK 1-Oct-15 98.9757 7.4070 7 600 98.9759 7.4052 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.4432 7.4002 1 50 98.4432 7.4002 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 98.3934 7.4498 1 25 98.3934 7.4498 INE683A16GP8 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-15 98.2209 7.6876 2 300 98.2209 7.6876 INE976G16BQ2 RBL BK 9-Nov-15 98.1605 7.6000 1 50 98.1605 7.6000 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 97.6014 7.4750 1 1.6 97.6014 7.4750 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.1080 7.5800 1 15 96.1080 7.5800 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 95.9790 7.5701 1 25 95.9790 7.5701 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.9434 7.6399 1 5 95.9434 7.6399 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 95.9062 7.6001 1 25 95.9062 7.6001 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.8871 7.6000 1 50 95.8871 7.6000 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.8793 7.6150 1 50 95.8793 7.6150 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 95.8941 7.5865 1 4.25 95.8941 7.5865 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.7862 7.6099 1 50 95.7862 7.6099 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 95.7862 7.6099 1 25 95.7862 7.6099 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.7644 7.6150 1 50 95.7644 7.6150 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.7822 7.5816 1 3.5 95.7822 7.5816 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.7426 7.6200 1 25 95.7426 7.6200 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 95.6389 7.5999 1 50 95.6389 7.5999 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 93.8057 7.8001 2 50 93.8057 7.8001 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 93.2960 7.9000 1 1 93.2960 7.9000 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 92.7013 7.8950 1 50 92.7013 7.8950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com