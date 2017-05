Aug 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16BK5 RBL BK 14-Aug-15 99.9799 7.3380 1 50 99.9799 7.3380 INE691A16KI8 UCO BK 14-Aug-15 99.9800 7.2859 2 47 99.9801 7.2649 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 99.9198 7.3241 4 590 99.9198 7.3241 INE608A16JJ2 PUNJAB AND SIND BK 17-Aug-15 99.9198 7.3241 3 485 99.9198 7.3241 INE077A16CY4 DENA BK 17-Aug-15 99.9203 7.2784 1 125 99.9203 7.2784 INE434A16LK7 ANDHRA BK 17-Aug-15 99.9197 7.3333 2 100 99.9197 7.3333 INE691A16KG2 UCO BK 17-Aug-15 99.9201 7.2967 1 90 99.9201 7.2967 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 99.9195 7.3515 1 50 99.9195 7.3515 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.9197 7.3333 1 50 99.9197 7.3333 INE008A16C78 IDBI BK 19-Aug-15 99.8807 7.2661 1 29 99.8807 7.2661 INE077A16DD6 DENA BK 24-Aug-15 99.7784 7.3710 4 475 99.7793 7.3394 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 99.7802 7.3094 1 245 99.7802 7.3094 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.7017 7.2804 1 25 99.7017 7.2804 INE141A16UL7 OBC 28-Aug-15 99.7189 7.3493 1 5 99.7189 7.3493 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.6408 7.3100 1 121.5 99.6408 7.3100 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.6016 7.2999 1 5 99.6016 7.2999 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.5829 7.2800 1 100 99.5829 7.2800 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.5631 7.2804 2 75 99.5631 7.2804 INE483A16KD1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Sep-15 99.5447 7.5884 1 60 99.5447 7.5884 INE691A16KM0 UCO BK 4-Sep-15 99.5631 7.2804 1 25 99.5631 7.2804 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.5038 7.2806 2 200 99.5038 7.2806 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 99.4636 7.2904 1 75 99.4636 7.2904 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 99.4233 7.3006 1 5 99.4233 7.3006 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.0285 7.4599 1 25 99.0285 7.4599 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 99.0085 7.4596 1 5 99.0085 7.4596 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 98.9477 7.4649 2 10 98.9526 7.4298 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 98.9316 7.5803 1 5 98.9316 7.5803 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 98.9153 7.4125 5 400 98.9160 7.4073 INE608A16JV7 PUNJAB AND SIND BK 6-Oct-15 98.9326 7.4303 1 5 98.9326 7.4303 INE008A16XD9 IDBI BK 7-Oct-15 98.8910 7.5801 1 5 98.8910 7.5801 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 98.7739 7.4274 6 325 98.7739 7.4276 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 98.3539 7.4498 1 100 98.3539 7.4498 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.2355 7.4501 2 200 98.2355 7.4501 INE683A16GR4 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-15 98.1812 7.5973 2 200 98.1812 7.5973 INE976G16BS8 RBL BK 11-Nov-15 98.1534 7.6299 1 50 98.1534 7.6299 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 98.1175 7.4500 1 100 98.1175 7.4500 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 97.7700 7.5001 1 5 97.7700 7.5001 INE090A16V25 ICICI BK 8-Jan-16 97.0149 7.6400 1 50 97.0149 7.6400 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 96.8109 7.6099 1 5 96.8109 7.6099 INE528G16B33 YES BK 11-Feb-16 96.3488 7.6000 1 5 96.3488 7.6000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.2329 7.6001 1 50 96.2329 7.6001 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.1366 7.6001 1 25 96.1366 7.6001 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 95.9920 7.6200 1 50 95.9920 7.6200 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 95.9343 7.6201 5 125 95.9343 7.6201 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 95.9394 7.6101 2 50 95.9394 7.6101 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.9151 7.6200 1 25 95.9151 7.6200 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.8192 7.6200 1 50 95.8192 7.6200 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.8244 7.6101 1 40 95.8244 7.6101 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 95.8384 7.6199 1 25 95.8384 7.6199 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.8149 7.5918 1 25 95.8149 7.5918 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 95.6906 7.6100 2 125 95.6906 7.6100 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 95.6798 7.5600 1 0.1 95.6798 7.5600 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 95.5673 7.5918 1 10 95.5673 7.5918 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 92.7270 7.8650 1 100 92.7270 7.8650 INE528G16B41 YES BK 12-Aug-16 92.6569 7.9250 1 25 92.6569 7.9250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com