Aug 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16ZA0 IDBI BK 17-Aug-15 99.9401 7.2867 5 490 99.9399 7.3166 INE434A16LK7 ANDHRA BK 17-Aug-15 99.9399 7.3166 1 250 99.9399 7.3166 INE528G16A34 YES BK 17-Aug-15 99.9396 7.3531 2 185 99.9396 7.3531 INE077A16CY4 DENA BK 17-Aug-15 99.9402 7.2800 2 175 99.9402 7.2800 INE084A16BQ8 BK OF INDIA 17-Aug-15 99.9400 7.3044 1 50 99.9400 7.3044 INE608A16JC7 PUNJAB AND SIND BK 20-Aug-15 99.8798 7.3210 1 100 99.8798 7.3210 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.8798 7.3210 1 50 99.8798 7.3210 INE008A16C45 IDBI BK 25-Aug-15 99.8424 7.2019 1 5 99.8424 7.2019 INE090A16T03 ICICI BK 27-Aug-15 99.8018 7.2487 1 5 99.8018 7.2487 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.7835 7.1995 1 5 99.7835 7.1995 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.6810 7.3005 1 10 99.6810 7.3005 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.5924 7.4691 1 50 99.5924 7.4691 INE077A16DA2 DENA BK 3-Sep-15 99.5934 7.4507 1 50 99.5934 7.4507 INE705A16MG6 VIJAYA BK 9-Sep-15 99.4721 7.4502 1 100 99.4721 7.4502 INE608A16JN4 PUNJAB AND SIND BK 10-Sep-15 99.4658 7.2604 1 50 99.4658 7.2604 INE084A16BN5 BK OF INDIA 10-Sep-15 99.5223 7.2999 1 5 99.5223 7.2999 INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.3872 7.2597 1 75 99.3872 7.2597 INE562A16HR8 INDIAN BK 14-Sep-15 99.3838 7.3002 1 5 99.3838 7.3002 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.2910 7.4467 1 75 99.2910 7.4467 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.0362 7.4002 2 250 99.0362 7.4002 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 98.9543 7.4176 7 800 98.9543 7.4176 INE691A16KO6 UCO BK 5-Oct-15 99.0019 7.5098 1 5 99.0019 7.5098 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 98.9348 7.4148 2 200 98.9348 7.4148 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 98.9817 7.5101 1 5 98.9817 7.5101 INE008A16XD9 IDBI BK 7-Oct-15 98.9356 7.6997 1 5 98.9356 7.6997 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 98.7938 7.4273 2 500 98.7938 7.4273 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 98.6655 7.4800 1 25 98.6655 7.4800 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.2380 7.5249 1 5 98.2380 7.5249 INE528G16B58 YES BK 10-Nov-15 98.2227 7.5051 2 150 98.2227 7.5051 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 96.2479 7.6500 1 25 96.2479 7.6500 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 96.2091 7.6500 1 25 96.2091 7.6500 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 96.0834 7.6299 1 10 96.0834 7.6299 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 96.0442 7.6701 1 80 96.0442 7.6701 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 95.9343 7.6201 1 25 95.9343 7.6201 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 95.8482 7.6379 1 50 95.8482 7.6379 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 95.8488 7.6001 1 25 95.8488 7.6001 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 95.8340 7.5918 1 25 95.8340 7.5918 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 95.8087 7.6399 1 25 95.8087 7.6399 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 95.7736 7.6701 1 25 95.7736 7.6701 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 95.7533 7.6000 1 25 95.7533 7.6000 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 95.6498 7.6499 1 25 95.6498 7.6499 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 93.7874 7.8500 1 0.1 93.7874 7.8500 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 93.3388 7.9175 2 100 93.3388 7.9175 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 92.7404 7.9146 2 30 92.7401 7.9150 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 92.7541 7.8550 1 25 92.7541 7.8550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com