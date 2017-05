Aug 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16FX4 THE SOUTH INDIAN BK 20-Aug-15 99.9396 7.3577 2 200 99.9393 7.3897 INE084A16BP0 BK OF INDIA 20-Aug-15 99.9397 7.3409 1 25 99.9397 7.3409 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 99.9196 7.3424 2 195 99.9196 7.3424 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 99.8592 7.3521 3 345 99.8592 7.3521 INE608A16JO2 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-15 99.8602 7.3019 2 50 99.8640 7.1011 INE608A16JF0 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-15 99.8359 7.4994 1 5 99.8359 7.4994 INE667A16FI8 SYNDICATE BK 28-Aug-15 99.7814 7.2694 1 15 99.7814 7.2694 INE705A16MI2 VIJAYA BK 2-Sep-15 99.6784 7.3602 1 115 99.6784 7.3602 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.7227 7.2497 1 5 99.7227 7.2497 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.6602 7.3206 2 175 99.6602 7.3206 INE705A16MG6 VIJAYA BK 9-Sep-15 99.5352 7.4106 1 95 99.5352 7.4106 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.5151 7.4105 2 200 99.5151 7.4105 INE077A16CQ0 DENA BK 14-Sep-15 99.4827 7.2999 1 5 99.4827 7.2999 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.0144 7.4148 2 500 99.0144 7.4148 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.0167 7.3973 4 150 99.0167 7.3973 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.0023 7.5067 1 13 99.0023 7.5067 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.0309 7.5996 1 5 99.0309 7.5996 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 98.9951 7.4102 1 5 98.9951 7.4102 INE608A16JY1 PUNJAB AND SIND BK 7-Oct-15 98.9759 7.4052 2 300 98.9759 7.4052 INE565A16AB0 INDIAN OVERSEAS BK 7-Oct-15 98.9742 7.4176 1 200 98.9742 7.4176 INE705A16MQ5 VIJAYA BK 16-Oct-15 98.7986 7.3974 2 50 98.7986 7.3974 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 98.5440 7.4902 2 50 98.5440 7.4902 INE683A16GS2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-15 98.1506 7.5577 2 200 98.1506 7.5577 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 97.8711 7.4901 1 75 97.8711 7.4901 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 97.6358 7.4901 1 100 97.6358 7.4901 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 96.3303 7.6399 2 50 96.3303 7.6399 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 95.8510 8.0200 1 0.3 95.8510 8.0200 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.9446 7.5999 1 50 95.9446 7.5999 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 95.8871 7.6000 1 50 95.8871 7.6000 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 95.8680 7.5999 1 25 95.8680 7.5999 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.8484 7.6375 1 13 95.8484 7.6375 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 95.8106 7.6000 2 100 95.8106 7.6000 INE514E16AE4 EXPORT IMPORT BK OF INDI16-Mar-16 95.7537 7.6351 1 10 95.7537 7.6351 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 92.9456 7.8925 1 16 92.9456 7.8925 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 92.7792 7.9350 2 100 92.7792 7.9350 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 92.8182 7.8450 1 5 92.8182 7.8450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com