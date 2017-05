Aug 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JC7 PUNJAB AND SIND BK 20-Aug-15 99.9801 7.2649 1 50 99.9801 7.2649 INE608A16JL8 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-15 99.9600 7.3029 1 145 99.9600 7.3029 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 99.8994 7.3512 1 103 99.8994 7.3512 INE608A16JO2 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-15 99.9004 7.2780 1 95 99.9004 7.2780 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 99.9006 7.2634 1 75 99.9006 7.2634 INE077A16DD6 DENA BK 24-Aug-15 99.9004 7.2780 1 25 99.9004 7.2780 INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 99.9201 7.2967 1 5 99.9201 7.2967 INE095A16QM1 INDUSIND BK 25-Aug-15 99.9001 7.3000 1 5 99.9001 7.3000 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.8203 7.3010 1 90 99.8203 7.3010 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.8203 7.3010 2 66 99.8203 7.3010 INE141A16UL7 OBC 28-Aug-15 99.8208 7.2806 1 50 99.8208 7.2806 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.8403 7.2980 1 5 99.8403 7.2980 INE008A16D69 IDBI BK 31-Aug-15 99.7567 7.4184 1 1.15 99.7567 7.4184 INE112A16IA6 CORPORATION BK 2-Sep-15 99.7208 7.2995 1 75 99.7208 7.2995 INE141A16UI3 OBC 2-Sep-15 99.7407 7.2993 1 5 99.7407 7.2993 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.6963 7.4126 2 150 99.7001 7.3195 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 99.7009 7.2999 1 125 99.7009 7.2999 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.6189 7.3491 1 5 99.6189 7.3491 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.5536 7.4394 2 100 99.5536 7.4394 INE608A16JW5 PUNJAB AND SIND BK 14-Sep-15 99.5059 7.2497 1 5 99.5059 7.2497 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.4541 7.4203 1 195 99.4541 7.4203 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.4249 7.2802 1 5 99.4249 7.2802 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.2935 7.4202 2 195 99.2935 7.4202 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.0498 7.4500 1 5 99.0498 7.4500 INE565A16AB0 INDIAN OVERSEAS BK 7-Oct-15 99.0150 7.4102 1 200 99.0150 7.4102 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 98.6112 7.4500 3 200 98.6112 7.4500 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 98.4903 7.4598 1 5 98.4903 7.4598 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.3191 7.6100 1 50 98.3191 7.6100 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 98.2989 7.6102 1 50 98.2989 7.6102 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.2947 7.4498 1 50 98.2947 7.4498 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.2332 7.6401 2 125 96.2332 7.6401 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.0883 7.6200 1 25 96.0883 7.6200 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.0305 7.6200 1 25 96.0305 7.6200 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 96.0230 7.6350 1 0.1 96.0230 7.6350 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 95.9830 7.5998 1 0.1 95.9830 7.5998 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 95.8997 7.6500 1 50 95.8997 7.6500 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 95.8946 7.6599 1 5 95.8946 7.6599 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 95.8804 7.6500 1 50 95.8804 7.6500 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 95.8804 7.6500 1 50 95.8804 7.6500 INE514E16AE4 EXPORT IMPORT BK OF INDI16-Mar-16 95.7895 7.6399 1 5 95.7895 7.6399 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 94.0912 7.7700 1 50 94.0912 7.7700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com