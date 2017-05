Aug 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 99.9201 7.2967 3 100 99.9201 7.2967 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 99.9200 7.3058 2 30 99.9200 7.3058 INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 99.9203 7.2784 1 25 99.9203 7.2784 INE141A16UP8 OBC 27-Aug-15 99.8608 7.2684 1 100 99.8608 7.2684 INE667A16FI8 SYNDICATE BK 28-Aug-15 99.8403 7.2980 3 285 99.8403 7.2980 INE008A16D28 IDBI BK 28-Aug-15 99.8403 7.2980 3 90 99.8403 7.2980 INE095A16QO7 INDUSIND BK 28-Aug-15 99.8403 7.2980 2 70 99.8403 7.2980 INE008A16D44 IDBI BK 2-Sep-15 99.7417 7.2711 1 50 99.7417 7.2711 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 99.7215 7.2812 2 270 99.7215 7.2812 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.7017 7.2804 2 150 99.7017 7.2804 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 99.6408 7.3100 1 50 99.6408 7.3100 INE457A16GW3 BK OF MAHARASHTRA 10-Sep-15 99.5749 7.4202 1 100 99.5749 7.4202 INE691A16KL2 UCO BK 14-Sep-15 99.4944 7.4193 1 55 99.4944 7.4193 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 99.4820 7.3098 1 50 99.4820 7.3098 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.4651 7.2699 1 100 99.4651 7.2699 INE112A16IB4 CORPORATION BK 16-Sep-15 99.4580 7.6503 1 5 99.4580 7.6503 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.4186 7.3604 1 40 99.4186 7.3604 INE648A16GX5 STATE BK OF BIKANER AND 21-Sep-15 99.3683 7.2511 1 50 99.3683 7.2511 INE112A16IE8 CORPORATION BK 22-Sep-15 99.3385 7.3653 1 31 99.3385 7.3653 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 99.3144 7.4114 3 170 99.3136 7.4196 INE434A16LS0 ANDHRA BK 28-Sep-15 99.2260 7.3004 1 300 99.2260 7.3004 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.1565 7.3928 2 40 99.1565 7.3928 INE428A16QG6 ALLAHABAD BK 1-Oct-15 99.1562 7.3954 1 16 99.1562 7.3954 INE608A16JY1 PUNJAB AND SIND BK 7-Oct-15 99.0359 7.5600 1 10 99.0359 7.5600 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 98.8560 7.6799 1 5 98.8560 7.6799 INE608A16JZ8 PUNJAB AND SIND BK 16-Oct-15 98.8473 7.4674 3 200 98.8473 7.4674 INE238A16XV4 AXIS BK 19-Oct-15 98.7813 7.5052 1 50 98.7813 7.5052 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 98.6456 7.4798 2 100 98.6456 7.4798 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 98.5682 7.4676 6 1100 98.5682 7.4676 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 98.3144 7.4499 1 50 98.3144 7.4499 INE683A16GT0 THE SOUTH INDIAN BK 17-Nov-15 98.2035 7.5025 3 200 98.2035 7.5025 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.1920 7.4675 10 550 98.1920 7.4675 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 97.9471 7.5001 2 200 97.9471 7.5001 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 97.9274 7.5001 3 275 97.9274 7.5001 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 97.8036 7.5201 1 25 97.8036 7.5201 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.3497 7.6399 2 105 96.3508 7.6376 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 96.3497 7.6400 1 100 96.3497 7.6400 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 96.3280 7.6449 1 25 96.3280 7.6449 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.2526 7.6401 1 50 96.2526 7.6401 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.1076 7.6199 1 25 96.1076 7.6199 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 96.0597 7.6000 1 25 96.0597 7.6000 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.0296 7.6605 1 12.5 96.0296 7.6605 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 95.9230 7.6800 2 20 95.9230 7.6800 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 95.9203 7.6099 1 25 95.9203 7.6099 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 94.1315 7.7399 1 25 94.1315 7.7399 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 93.5610 7.8499 1 25 93.5610 7.8499 INE238A16B22 AXIS BK 29-Jul-16 93.1299 7.8501 1 25 93.1299 7.8501 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 92.9671 7.8000 2 100 92.9671 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com