Aug 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16QA9 ALLAHABAD BK 24-Aug-15 99.9425 6.9999 2 125 99.9425 6.9999 INE077A16DD6 DENA BK 24-Aug-15 99.9425 6.9999 2 125 99.9425 6.9999 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE237A16D13 KOTAK MAH BK 2-Sep-15 99.7583 7.3695 1 5 99.7583 7.3695 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 99.7219 7.2707 1 125 99.7219 7.2707 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 99.7223 7.2602 2 125 99.7223 7.2602 INE112A16HX0 CORPORATION BK 7-Sep-15 99.6639 7.2406 2 200 99.6639 7.2406 INE608A16JI4 PUNJAB AND SIND BK 8-Sep-15 99.6389 7.3488 1 20 99.6389 7.3488 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 99.5835 7.2694 1 43.2 99.5835 7.2694 INE683A16FV8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Sep-15 99.5818 7.2992 1 25 99.5818 7.2992 INE562A16HU2 INDIAN BK 15-Sep-15 99.5066 7.2394 2 150 99.5066 7.2394 INE608A16JM6 PUNJAB AND SIND BK 15-Sep-15 99.5589 7.3507 1 10 99.5589 7.3507 INE112A16ID0 CORPORATION BK 18-Sep-15 99.4462 7.2594 1 25 99.4462 7.2594 INE237A16D54 KOTAK MAH BK 22-Sep-15 99.3641 7.2997 1 25 99.3641 7.2997 INE238A16XT8 AXIS BK 28-Sep-15 99.2907 7.4498 1 5 99.2907 7.4498 INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 99.2063 7.3005 4 100 99.2063 7.3005 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.1690 7.4599 1 50 99.1690 7.4599 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 98.8873 7.4674 8 550 98.8873 7.4674 INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 98.7874 7.4672 5 500 98.7874 7.4672 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 98.6655 7.4800 1 100 98.6655 7.4800 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 98.6673 7.4698 2 5.5 98.6673 7.4698 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 98.6311 7.4498 1 25 98.6311 7.4498 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 98.5881 7.4675 2 100 98.5881 7.4675 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 98.5285 7.4674 3 300 98.5285 7.4674 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 98.5319 7.4499 1 50 98.5319 7.4499 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 98.3912 7.4602 1 100 98.3912 7.4602 INE683A16GU8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-15 98.1706 7.5575 2 200 98.1706 7.5575 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 97.7589 7.4710 1 75 97.7589 7.4710 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 97.6762 7.4859 1 25 97.6762 7.4859 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 96.3691 7.6401 1 50 96.3691 7.6401 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 96.2720 7.6401 1 25 96.2720 7.6401 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 96.1116 7.6513 3 80 96.1024 7.6701 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.1272 7.6193 1 0.2 96.1272 7.6193 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 96.0112 7.6200 2 25.1 96.0188 7.6050 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 95.9190 7.6500 1 25 95.9190 7.6500 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 95.8767 7.6200 1 25 95.8767 7.6200 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 95.8419 7.6500 1 22 95.8419 7.6500 INE090A16Y63 ICICI BK 20-May-16 94.5052 7.8600 1 25 94.5052 7.8600 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 92.8380 7.8000 1 25 92.8380 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com