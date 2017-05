Sep 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A49 AXIS BK 30-Sep-15 99.9589 7.5038 1 25 99.9589 7.5038 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.9363 7.7551 4 200 99.9363 7.7551 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.9359 7.7986 4 105 99.9359 7.8038 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.8719 7.8027 1 150 99.8719 7.8027 INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.8510 7.7800 1 75 99.8510 7.7800 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.8516 7.7495 1 50 99.8516 7.7495 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.8545 7.5978 1 5 99.8545 7.5978 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 99.8399 7.3160 11 280 99.8361 7.4902 INE608A16JV7 PUNJAB AND SIND BK 6-Oct-15 99.8304 7.7511 1 235 99.8304 7.7511 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.6935 7.4811 2 55 99.6935 7.4811 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.4279 7.5006 1 5 99.4279 7.5006 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 99.4242 7.5494 1 5 99.4242 7.5494 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.4084 7.4903 1 50 99.4084 7.4903 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.3719 7.6902 1 25 99.3719 7.6902 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.3561 7.6305 1 5 99.3561 7.6305 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.2822 7.5397 1 25 99.2822 7.5397 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.2242 7.5100 1 5 99.2242 7.5100 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 99.1602 7.5396 1 5 99.1602 7.5396 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 99.0432 7.6653 1 100 99.0432 7.6653 INE166A16MA4 ING VYSYA BK 19-Nov-15 98.9358 7.5502 2 50 98.9358 7.5502 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 98.8637 7.4914 3 175 98.8654 7.4800 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 98.8249 7.7502 1 5 98.8249 7.7502 INE141A16UX2 OBC 26-Nov-15 98.7900 7.5773 4 250 98.7900 7.5773 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 98.7695 7.5788 15 1160 98.7685 7.5850 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 98.7695 7.5790 6 375 98.7681 7.5875 INE434A16JT2 ANDHRA BK 27-Nov-15 98.7813 7.5052 4 200 98.7813 7.5052 INE112A16IN9 CORPORATION BK 27-Nov-15 98.7553 7.6674 4 150 98.7553 7.6674 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 98.6730 7.6698 1 100 98.6730 7.6698 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.6646 7.6003 1 200 98.6646 7.6003 INE683A16HA8 THE SOUTH INDIAN BK 3-Dec-15 98.6321 7.6698 1 50 98.6321 7.6698 INE237A16I00 KOTAK MAH BK 7-Dec-15 98.5634 7.6000 1 150 98.5634 7.6000 INE237A16I18 KOTAK MAH BK 8-Dec-15 98.5432 7.5999 1 500 98.5432 7.5999 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.4698 7.6649 2 25 98.4698 7.6649 INE112A16IP4 CORPORATION BK 18-Dec-15 98.3320 7.6436 5 465 98.3430 7.5925 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 98.2666 7.5749 3 325 98.2396 7.6948 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.8088 7.6151 1 25 96.8088 7.6151 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 96.5736 7.9939 2 150 96.5761 7.9878 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.6938 7.6099 1 25 96.6938 7.6099 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 96.6812 7.6399 2 50 96.6812 7.6399 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 96.3943 7.9843 2 150 96.3968 7.9785 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 96.3943 7.9843 2 100 96.3968 7.9785 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.3783 7.9744 2 100 96.3808 7.9687 INE008A16F91 IDBI BK 8-Sep-16 93.1562 7.7500 2 150 93.1562 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com