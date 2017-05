Sep 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16QG6 ALLAHABAD BK 1-Oct-15 99.9589 7.5038 1 500 99.9589 7.5038 INE008A16D02 IDBI BK 1-Oct-15 99.9595 7.4031 3 495 99.9589 7.5038 INE705A16MP7 VIJAYA BK 1-Oct-15 99.9570 7.8509 1 220 99.9570 7.8509 INE608A16JU9 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-15 99.8755 7.5817 7 720 99.8785 7.4002 INE565A16AA2 INDIAN OVERSEAS BK 5-Oct-15 99.8762 7.5422 2 350 99.8752 7.6015 INE683A16GL7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Oct-15 99.8754 7.5893 2 100 99.8756 7.5771 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 99.8788 7.3819 1 10 99.8788 7.3819 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.8583 7.3991 3 210 99.8583 7.3991 INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 99.8564 7.4985 1 100 99.8564 7.4985 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 99.7936 7.5492 1 50 99.7936 7.5492 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.7055 7.7007 1 25 99.7055 7.7007 INE608A16JZ8 PUNJAB AND SIND BK 16-Oct-15 99.6571 7.8493 1 5 99.6571 7.8493 INE008A16E50 IDBI BK 19-Oct-15 99.5982 7.7499 1 5 99.5982 7.7499 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.4351 7.6800 1 25 99.4351 7.6800 INE008A16F75 IDBI BK 27-Oct-15 99.4300 7.7497 1 5 99.4300 7.7497 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.4110 7.4574 2 175 99.4139 7.4203 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.4090 7.7499 1 5 99.4090 7.7499 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.3549 7.8997 1 5 99.3549 7.8997 INE237A16H35 KOTAK MAH BK 2-Nov-15 99.3042 7.7499 1 5 99.3042 7.7499 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.2695 7.8998 1 5 99.2695 7.8998 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.2242 7.5100 1 50 99.2242 7.5100 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.2205 7.7501 1 5 99.2205 7.7501 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 99.0775 7.0802 4 200 99.0775 7.0802 INE683A16GT0 THE SOUTH INDIAN BK 17-Nov-15 99.0585 7.0799 1 100 99.0585 7.0799 INE667A16FK4 SYNDICATE BK 18-Nov-15 98.9596 7.6748 5 400 98.9596 7.6748 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 98.9616 7.6599 1 100 98.9616 7.6599 INE166A16MA4 ING VYSYA BK 19-Nov-15 98.9835 7.3497 1 50 98.9835 7.3497 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 98.9066 7.7597 1 100 98.9066 7.7597 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 98.9046 7.3500 2 250 98.9046 7.3500 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 98.8896 7.4519 2 125 98.8766 7.5400 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 98.8874 7.6050 1 75 98.8874 7.6050 INE141A16UV6 OBC 23-Nov-15 98.9415 7.0997 1 25 98.9415 7.0997 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 98.8375 7.9501 1 5 98.8375 7.9501 INE141A16UX2 OBC 26-Nov-15 98.8098 7.5803 1 50 98.8098 7.5803 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 98.7926 7.5611 13 500 98.7884 7.5874 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 98.7896 7.5798 1 50 98.7896 7.5798 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE705A16NA7 VIJAYA BK 30-Nov-15 98.7338 7.5498 2 50 98.7338 7.5498 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 98.7007 7.7498 1 45 98.7007 7.7498 INE112A16IR0 CORPORATION BK 3-Dec-15 98.6711 7.5628 2 200 98.6711 7.5628 INE141A16UZ7 OBC 4-Dec-15 98.6478 7.5803 4 200 98.6477 7.5811 INE008A16XZ2 IDBI BK 4-Dec-15 98.6638 7.6049 1 100 98.6638 7.6049 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 98.6020 7.5001 1 5 98.6020 7.5001 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.6057 7.0701 2 197.25 98.6057 7.0701 INE705A16MZ6 VIJAYA BK 14-Dec-15 98.4558 7.5325 1 100 98.4558 7.5325 INE141A16SS6 OBC 15-Dec-15 98.4368 7.5276 3 300 98.4368 7.5276 INE705A16MY9 VIJAYA BK 15-Dec-15 98.4327 7.5477 1 250 98.4327 7.5477 INE112A16IP4 CORPORATION BK 18-Dec-15 98.3644 7.6825 2 250 98.3644 7.6825 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 98.3769 7.5276 2 200 98.3769 7.5276 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 97.2200 7.3501 1 40 97.2200 7.3501 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.0798 7.5201 2 100 97.0798 7.5201 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.0120 7.7001 1 50 97.0120 7.7001 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 96.9327 7.6999 1 50 96.9327 7.6999 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 96.9072 7.5643 6 175 96.9049 7.5701 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 96.7172 8.0448 1 0.3 96.7172 8.0448 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 96.7563 7.8439 2 50 96.7588 7.8376 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 96.8620 7.5800 1 50 96.8620 7.5800 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 96.7622 7.7792 3 75 96.7387 7.8376 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 96.8324 7.6051 2 50 96.8344 7.6001 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 96.7162 7.6974 1 75 96.7162 7.6974 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.7369 7.6000 1 50 96.7369 7.6000 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 96.7091 7.6200 1 100 96.7091 7.6200 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.7147 7.6066 2 75 96.7174 7.6001 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 96.6365 7.7939 2 50 96.6390 7.7879 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 96.6812 7.6399 2 50 96.6812 7.6399 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 96.6812 7.6399 1 50 96.6812 7.6399 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 96.7465 7.3501 2 25 96.7465 7.3501 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.5987 7.6499 1 25 96.5987 7.6499 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 96.6007 7.6000 1 25 96.6007 7.6000 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 96.5085 7.7222 3 100 96.4796 7.7885 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 96.4553 7.8443 2 100 96.4578 7.8385 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.5509 7.6251 1 50 96.5509 7.6251 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 96.4425 7.6499 1 50 96.4425 7.6499 INE514E16AF1 EXPORT IMPORT BK OF INDI25-Mar-16 96.2928 7.8945 2 50 96.2953 7.8890 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 93.7454 7.9066 2 2.2 93.7454 7.9066 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com