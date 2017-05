Oct 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16D93 IDBI BK 5-Oct-15 99.9243 6.9141 2 122 99.9158 7.6897 INE705A16MO0 VIJAYA BK 5-Oct-15 99.9233 7.0042 1 40 99.9233 7.0042 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.9042 7.0001 1 50 99.9042 7.0001 INE008A16XD9 IDBI BK 7-Oct-15 99.8859 6.9490 1 100 99.8859 6.9490 INE008A16E19 IDBI BK 8-Oct-15 99.8627 7.1691 1 50 99.8627 7.1691 INE008A16D10 IDBI BK 9-Oct-15 99.8424 7.2019 2 250 99.8424 7.2019 INE008A16E35 IDBI BK 12-Oct-15 99.7835 7.1995 1 495 99.7835 7.1995 INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.7697 7.0211 2 150 99.7697 7.0211 INE008A16E43 IDBI BK 13-Oct-15 99.7637 7.2045 1 50 99.7637 7.2045 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 99.7370 7.4037 1 25 99.7370 7.4037 INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 99.6344 7.0491 4 495 99.6344 7.0491 INE141A16UU8 OBC 23-Oct-15 99.5739 7.0996 1 100 99.5739 7.0996 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 99.4702 7.2003 4 200 99.4702 7.2003 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.4702 7.2003 1 25 99.4702 7.2003 INE008A16F42 IDBI BK 5-Nov-15 99.3248 7.0892 2 5 99.3248 7.0892 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 99.2471 7.0998 1 10 99.2471 7.0998 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 99.2418 7.1502 1 10 99.2418 7.1502 INE238A16B63 AXIS BK 17-Nov-15 99.0940 7.1003 1 100 99.0940 7.1003 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.1589 7.2001 1 25 99.1589 7.2001 INE667A16FL2 SYNDICATE BK 19-Nov-15 98.9888 7.6094 1 100 98.9888 7.6094 INE683A16GU8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-15 99.0493 7.1500 1 100 99.0493 7.1500 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 98.9227 7.4999 1 75 98.9227 7.4999 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 98.8406 7.5113 1 175 98.8406 7.5113 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 98.9110 7.0502 2 100 98.9110 7.0502 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.8854 7.2178 2 50 98.8854 7.2178 INE237A16I34 KOTAK MAH BK 27-Nov-15 98.9710 7.1602 1 25 98.9710 7.1602 INE112A16IL3 CORPORATION BK 30-Nov-15 98.7706 7.5719 1 100 98.7706 7.5719 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 98.7715 7.4423 3 250 98.7715 7.4423 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 98.8323 7.0696 1 175 98.8323 7.0696 INE141A16VB6 OBC 1-Dec-15 98.7784 7.4000 1 50 98.7784 7.4000 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 98.7250 7.7276 1 45 98.7250 7.7276 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 98.8192 7.1499 1 25 98.8192 7.1499 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 98.8166 7.0502 5 300 98.8166 7.0502 INE705A16MZ6 VIJAYA BK 14-Dec-15 98.5096 7.4625 2 100 98.5096 7.4625 INE141A16VA8 OBC 14-Dec-15 98.5170 7.4249 1 50 98.5170 7.4249 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 98.5746 7.1324 1 4 98.5746 7.1324 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 98.5820 7.0002 1 50 98.5820 7.0002 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 98.5661 7.0798 1 7.1 98.5661 7.0798 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 98.4376 7.4273 2 200 98.4376 7.4273 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 97.4930 7.2199 1 25 97.4930 7.2199 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.3349 7.1899 1 0.75 97.3349 7.1899 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.2379 7.2000 1 25 97.2379 7.2000 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.2379 7.2000 1 1 97.2379 7.2000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.0883 7.2016 2 55 97.0826 7.2161 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 97.0387 7.2801 1 1.1 97.0387 7.2801 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 97.0319 7.2500 2 75 97.0319 7.2500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.9198 7.2500 1 25 96.9198 7.2500 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 96.9075 7.2799 1 25 96.9075 7.2799 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.9233 7.1965 3 76.1 96.9219 7.1999 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 96.9012 7.2499 1 25 96.9012 7.2499 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 96.8658 7.2901 1 6 96.8658 7.2901 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.9012 7.2499 2 100 96.9012 7.2499 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.8520 7.1901 1 25 96.8520 7.1901 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.8520 7.1901 1 5 96.8520 7.1901 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.7952 7.2800 1 25 96.7952 7.2800 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 96.7952 7.2800 1 15 96.7952 7.2800 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.7668 7.2163 1 0.5 96.7668 7.2163 INE528G16ZW8 YES BK 21-Mar-16 96.6788 7.2900 1 1 96.6788 7.2900 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 96.6690 7.2700 1 25 96.6690 7.2700 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.6860 7.1901 5 58.4 96.6860 7.1901 INE514E16AF1 EXPORT IMPORT BK OF INDI25-Mar-16 96.5997 7.3000 1 50 96.5997 7.3000 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 95.9327 7.3691 1 2.5 95.9327 7.3691 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 95.0249 7.3499 1 0.4 95.0249 7.3499 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.2315 7.3500 2 100 94.2315 7.3500 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 93.6532 7.3400 1 100 93.6532 7.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com