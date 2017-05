Oct 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16LW2 ANDHRA BK 6-Oct-15 99.9812 6.8770 2 120 99.9811 6.8998 INE008A16E01 IDBI BK 6-Oct-15 99.9812 6.8633 2 80 99.9812 6.8633 INE008A16E43 IDBI BK 13-Oct-15 99.8479 6.9501 2 200 99.8479 6.9501 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 99.8244 7.1341 1 11 99.8244 7.1341 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.8113 6.9006 2 75 99.8113 6.9006 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.8228 7.1992 1 25 99.8228 7.1992 INE705A16MQ5 VIJAYA BK 16-Oct-15 99.7925 6.8995 1 50 99.7925 6.8995 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 99.7880 7.0495 1 5 99.7880 7.0495 INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 99.7189 6.8594 4 170 99.7189 6.8594 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 99.6125 7.0994 1 15 99.6125 7.0994 INE008A16F75 IDBI BK 27-Oct-15 99.5915 7.1292 1 5 99.5915 7.1292 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.5799 6.9992 1 5 99.5799 6.9992 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.5577 7.0503 1 5 99.5577 7.0503 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.5255 6.9607 1 290 99.5255 6.9607 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 99.4918 7.4576 1 1.65 99.4918 7.4576 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.4621 7.0498 1 50 99.4621 7.0498 INE528G16ZO5 YES BK 2-Nov-15 99.4958 6.8506 1 5 99.4958 6.8506 INE095A16QZ3 INDUSIND BK 3-Nov-15 99.4035 7.5527 1 26 99.4035 7.5527 INE434A16MB4 ANDHRA BK 4-Nov-15 99.4312 6.9600 1 100 99.4312 6.9600 INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 99.4090 6.9999 1 50 99.4090 6.9999 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.3831 7.0802 1 90 99.3831 7.0802 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.3507 7.4545 1 25 99.3507 7.4545 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.3857 7.0502 1 25 99.3857 7.0502 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.4006 7.1000 1 25 99.4006 7.1000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.3339 6.9928 3 100 99.3332 7.0005 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 99.2491 7.8901 2 25 99.2491 7.8901 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.1873 7.8702 1 25 99.1873 7.8702 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.1763 7.0499 1 100 99.1763 7.0499 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 99.1763 7.0499 1 50 99.1763 7.0499 INE683A16GT0 THE SOUTH INDIAN BK 17-Nov-15 99.1840 7.1498 1 5 99.1840 7.1498 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.0942 7.5827 1 100 99.0942 7.5827 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.1152 7.5776 1 50 99.1152 7.5776 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 99.1193 7.0503 1 5 99.1193 7.0503 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.0690 7.0002 2 100 99.0690 7.0002 INE141A16UV6 OBC 23-Nov-15 99.0664 7.0199 2 25 99.0664 7.0199 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 98.9539 7.2802 5 200 98.9909 7.0203 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 98.9634 7.2136 2 50 98.9636 7.2122 INE112A16IL3 CORPORATION BK 30-Nov-15 98.9299 7.0502 2 300 98.9299 7.0502 INE705A16NA7 VIJAYA BK 30-Nov-15 98.8782 7.3947 1 150 98.8782 7.3947 INE238A16YC2 AXIS BK 30-Nov-15 98.8425 7.6328 1 100 98.8425 7.6328 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 98.8425 7.6328 1 100 98.8425 7.6328 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 98.9344 7.0202 1 50 98.9344 7.0202 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 98.9187 6.9998 2 100 98.9187 6.9998 INE608A16KI2 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-15 98.9156 7.0201 2 75 98.9156 7.0201 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 98.8576 7.3999 1 50 98.8576 7.3999 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 98.8118 7.7001 1 45 98.8118 7.7001 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 98.9080 7.0698 1 25 98.9080 7.0698 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 98.8624 7.5000 1 5 98.8624 7.5000 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.8968 7.0200 3 345 98.8968 7.0200 INE112A16IS8 CORPORATION BK 2-Dec-15 98.8921 7.0502 1 300 98.8921 7.0502 INE112A16IR0 CORPORATION BK 3-Dec-15 98.8812 6.9997 2 300 98.8812 6.9997 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.8260 7.3489 4 125 98.8089 7.4575 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 98.8180 7.3998 1 50 98.8180 7.3998 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.8921 7.0502 1 25 98.8921 7.0502 INE008A16XZ2 IDBI BK 4-Dec-15 98.8576 7.0302 2 305 98.8544 7.0498 INE141A16UZ7 OBC 4-Dec-15 98.8544 7.0498 1 300 98.8544 7.0498 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.8028 7.0202 1 25 98.8028 7.0202 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 98.7191 7.3999 1 50 98.7191 7.3999 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 98.7875 6.9999 2 50 98.7875 6.9999 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 98.7501 6.9998 1 50 98.7501 6.9998 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.7314 6.9998 2 75 98.7314 6.9998 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 98.5881 7.4675 2 500 98.5881 7.4675 INE141A16SS6 OBC 15-Dec-15 98.6566 7.0003 2 50 98.6566 7.0003 INE705A16NB5 VIJAYA BK 18-Dec-15 98.5197 7.4110 2 300 98.5204 7.4076 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 98.5215 7.4020 1 50 98.5215 7.4020 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 98.4395 7.4181 4 500 98.4409 7.4113 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 98.4616 7.4064 2 150 98.4616 7.4064 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.3729 7.0199 2 450 98.3729 7.0199 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 97.5748 7.2000 1 10 97.5748 7.2000 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.3194 7.1813 2 80 97.3126 7.1999 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 97.2566 7.1999 1 15 97.2566 7.1999 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 97.2379 7.2000 3 250 97.2379 7.2000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.1634 7.1999 1 100 97.1634 7.1999 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 97.1068 7.2499 1 75 97.1068 7.2499 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 97.1068 7.2499 1 50 97.1068 7.2499 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 97.0841 7.2601 4 125 97.1075 7.2001 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.1416 7.1601 1 50 97.1416 7.1601 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 97.0557 7.1901 1 50 97.0557 7.1901 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 97.0319 7.2500 1 25 97.0319 7.2500 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 97.0372 7.1899 2 50 97.0372 7.1899 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 96.9957 7.2471 3 86 96.9945 7.2500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 96.8780 7.5401 1 50 96.8780 7.5401 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 96.9945 7.2500 1 25 96.9945 7.2500 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 97.0074 7.1720 4 125 97.0082 7.1700 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 96.8586 7.5401 1 25 96.8586 7.5401 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.9343 7.1700 2 100 96.9343 7.1700 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 96.9260 7.1900 1 50 96.9260 7.1900 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 96.9012 7.2499 1 25 96.9012 7.2499 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 96.8639 7.2499 1 25 96.8639 7.2499 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 96.8452 7.2501 1 75 96.8452 7.2501 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 96.8478 7.2000 1 50 96.8478 7.2000 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 95.2436 7.3499 2 100 95.2436 7.3499 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 95.2253 7.3500 2 100 95.2253 7.3500 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 94.2452 7.3800 1 25 94.2452 7.3800 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.2315 7.3500 2 100 94.2315 7.3500 INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 93.7175 7.3700 2 100 93.7175 7.3700 INE090A161B1 ICICI BK 13-Sep-16 93.4969 7.3800 1 25 93.4969 7.3800 INE976G16CI7 RBL BK 28-Sep-16 92.9598 7.7000 1 17 92.9598 7.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.