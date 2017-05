Oct 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16JX3 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-15 99.8688 6.8501 1 100 99.8688 6.8501 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 99.8479 6.9501 1 25 99.8479 6.9501 INE683A16GM5 THE SOUTH INDIAN BK 15-Oct-15 99.8277 6.9990 3 255 99.8277 6.9998 INE608A16JZ8 PUNJAB AND SIND BK 16-Oct-15 99.8100 6.9482 2 70 99.8100 6.9482 INE683A16GN3 THE SOUTH INDIAN BK 16-Oct-15 99.8072 7.0508 1 25 99.8072 7.0508 INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 99.7354 6.9175 3 275 99.7341 6.9509 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 99.6255 6.8603 2 175 99.6255 6.8603 INE112A16IG3 CORPORATION BK 26-Oct-15 99.6328 7.0801 1 5 99.6328 7.0801 INE008A16F75 IDBI BK 27-Oct-15 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.5288 7.2001 1 25 99.5288 7.2001 INE608A16KK8 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-15 99.4621 7.0498 1 5 99.4621 7.0498 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.4702 7.2003 1 5 99.4702 7.2003 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.4598 7.0801 1 2.5 99.4598 7.0801 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.3992 7.1167 3 100 99.4090 6.9999 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 99.4124 6.9594 1 100 99.4124 6.9594 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.3552 6.9671 2 105 99.3558 6.9605 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.3090 7.4697 2 1.75 99.3090 7.4697 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.1953 7.0500 2 75 99.1953 7.0500 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.1152 7.5776 1 50 99.1152 7.5776 INE667A16FK4 SYNDICATE BK 18-Nov-15 99.1783 7.2001 1 5 99.1783 7.2001 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.0866 7.0097 2 50 99.0866 7.0097 INE237A16I34 KOTAK MAH BK 27-Nov-15 98.9971 7.2503 1 25 98.9971 7.2503 INE238A16YC2 AXIS BK 30-Nov-15 98.8633 7.6303 1 100 98.8633 7.6303 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 98.8633 7.6303 2 100 98.8633 7.6303 INE008A16G66 IDBI BK 30-Nov-15 98.8913 7.4402 1 50 98.8913 7.4402 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 98.9359 7.0102 1 50 98.9359 7.0102 INE480Q16028 RABOBK INTERNATIONAL 1-Dec-15 98.9120 7.2998 1 25 98.9120 7.2998 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.9141 7.0299 1 60 98.9141 7.0299 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 98.9074 7.2001 2 30 98.9074 7.2001 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 98.8999 7.2501 1 5 98.8999 7.2501 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 98.8999 7.0001 1 50 98.8999 7.0001 INE112A16IR0 CORPORATION BK 3-Dec-15 98.8881 7.2001 1 25 98.8881 7.2001 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.8952 7.0303 1 25 98.8952 7.0303 INE008A16XZ2 IDBI BK 4-Dec-15 98.8812 6.9997 1 100 98.8812 6.9997 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 98.8249 7.0002 1 75 98.8249 7.0002 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 98.7220 7.5001 1 50 98.7220 7.5001 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 98.7688 6.9998 2 75 98.7688 6.9998 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.7499 7.0008 5 245 98.7501 6.9998 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 98.6894 7.0248 4 100 98.6922 7.0097 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 98.6707 7.0247 1 50 98.6707 7.0247 INE691A16JJ8 UCO BK 4-Feb-16 97.6625 7.2199 1 0.25 97.6625 7.2199 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 97.3990 7.2201 1 50 97.3990 7.2201 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.3240 7.2201 1 25 97.3240 7.2201 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 97.2495 7.2699 2 100 97.2495 7.2699 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 97.2603 7.1899 2 200 97.2603 7.1899 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.1820 7.2000 2 75 97.1820 7.2000 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 97.0335 7.5910 1 0.2 97.0335 7.5910 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 97.1339 7.1800 1 50 97.1339 7.1800 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 97.0782 7.1801 1 50 97.0782 7.1801 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 97.0557 7.1901 1 25 97.0557 7.1901 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 97.0375 7.2359 1 0.5 97.0375 7.2359 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 96.9945 7.2500 2 125.5 96.9945 7.2500 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 97.0146 7.2000 1 50 97.0146 7.2000 INE090A16W99 ICICI BK 10-Mar-16 96.9905 7.2599 1 25 96.9905 7.2599 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 96.9905 7.2600 1 50 96.9905 7.2600 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 96.9960 7.2001 1 50 96.9960 7.2001 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 96.9758 7.2500 1 25 96.9758 7.2500 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.9378 7.2063 6 285 96.9363 7.2100 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 96.9445 7.1901 3 150 96.9445 7.1901 INE077A16CP2 DENA BK 14-Mar-16 96.9157 7.2600 2 100 96.9157 7.2600 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.9671 7.1801 1 100 96.9671 7.1801 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 96.9116 7.2700 1 50 96.9116 7.2700 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 96.9302 7.1799 1 50 96.9302 7.1799 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 96.8970 7.2600 1 0.1 96.8970 7.2600 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.7804 7.1849 1 25 96.7804 7.1849 INE090A16Y55 ICICI BK 9-May-16 95.8045 7.4001 2 50 95.8045 7.4001 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 95.2128 7.3999 1 25 95.2128 7.3999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 