Oct 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16E35 IDBI BK 12-Oct-15 99.9042 7.0001 1 495 99.9042 7.0001 INE691A16KP3 UCO BK 12-Oct-15 99.9056 6.8977 2 100 99.9056 6.8977 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.8479 6.9501 3 125 99.8479 6.9501 INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 99.7513 7.0001 1 50 99.7513 7.0001 INE141A16UU8 OBC 23-Oct-15 99.6919 7.0503 1 100 99.6919 7.0503 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.6017 6.9505 2 50 99.6017 6.9505 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.5530 7.4494 1 25 99.5530 7.4494 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.5702 6.8502 1 5 99.5702 6.8502 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 99.5228 7.0005 1 100 99.5228 7.0005 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.5004 7.0488 1 25 99.5004 7.0488 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 99.3711 7.0000 1 25 99.3711 7.0000 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 99.2904 7.0501 1 75 99.2904 7.0501 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.3004 6.9501 1 25 99.3004 6.9501 INE095A16QX8 INDUSIND BK 16-Nov-15 99.2279 7.1002 3 200 99.2279 7.1002 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.2143 7.0500 1 75 99.2143 7.0500 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.2010 6.9996 1 100 99.2010 6.9996 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 99.1632 7.0002 1 95 99.1632 7.0002 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.1079 6.9904 1 25 99.1079 6.9904 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.1092 6.9801 1 25 99.1092 6.9801 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.0327 7.7503 1 5 99.0327 7.7503 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.0177 7.0999 1 100 99.0177 7.0999 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.0305 7.0068 2 75 99.0300 7.0102 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.0300 7.1504 1 5 99.0300 7.1504 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 98.9415 7.0997 1 170 98.9415 7.0997 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 98.9562 7.0001 3 150 98.9562 7.0001 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 98.9567 6.9967 2 75 98.9577 6.9899 INE237A16F94 KOTAK MAH BK 1-Dec-15 98.9171 7.3997 1 5 98.9171 7.3997 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.9374 7.0003 2 100 98.9374 7.0003 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.9171 7.0103 1 5 98.9171 7.0103 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 98.8437 6.9998 2 75 98.8437 6.9998 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 98.8249 7.0002 1 25 98.8249 7.0002 INE652A16JU7 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-15 98.7960 6.9502 1 50 98.7960 6.9502 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.7700 6.9931 3 160 98.7705 6.9901 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 98.7705 6.9901 2 100 98.7705 6.9901 INE112A16IP4 CORPORATION BK 18-Dec-15 98.6380 6.9999 2 100 98.6380 6.9999 INE238A16C05 AXIS BK 21-Dec-15 98.5661 7.0798 1 60 98.5661 7.0798 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 98.5840 6.9900 1 100 98.5840 6.9900 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 97.2683 7.2700 1 50 97.2683 7.2700 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 97.1930 7.2700 1 50 97.1930 7.2700 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 97.1893 7.2300 1 50 97.1893 7.2300 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.1950 7.2149 1 10 97.1950 7.2149 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 97.0374 7.6326 1 0.1 97.0374 7.6326 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 97.1319 7.2334 2 75 97.1447 7.2001 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.1447 7.2001 1 75 97.1447 7.2001 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 97.1101 7.2900 1 50 97.1101 7.2900 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 97.0398 7.2301 1 50 97.0398 7.2301 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.0478 7.2099 1 25 97.0478 7.2099 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.0305 7.2066 2 75 97.0332 7.1999 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.0478 7.2099 1 25 97.0478 7.2099 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.9734 7.2100 1 75 96.9734 7.2100 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 96.9548 7.2101 1 25 96.9548 7.2101 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.9239 7.2401 1 50 96.9239 7.2401 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 96.8176 7.2275 2 100 96.8176 7.2275 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 94.7244 7.3921 2 125 94.7258 7.3901 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 94.7508 7.3800 1 100 94.7508 7.3800 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 94.2991 7.3800 1 100 94.2991 7.3800 INE095A16RB2 INDUSIND BK 29-Aug-16 93.7432 7.4500 1 50 93.7432 7.4500 INE008A16F34 IDBI BK 1-Sep-16 93.7291 7.4000 1 50 93.7291 7.4000 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 93.4710 7.3900 1 50 93.4710 7.3900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com