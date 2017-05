Oct 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16XU6 AXIS BK 12-Oct-15 99.9441 6.8050 1 50 99.9441 6.8050 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 99.9076 6.7514 1 50 99.9076 6.7514 INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.8858 6.9571 2 30 99.8859 6.9490 INE608A16JZ8 PUNJAB AND SIND BK 16-Oct-15 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.7910 6.9495 1 5 99.7910 6.9495 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 99.7111 7.0503 1 5 99.7111 7.0503 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.5228 7.0005 1 25 99.5228 7.0005 INE095A16QX8 INDUSIND BK 16-Nov-15 99.2665 7.0975 1 75 99.2665 7.0975 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.2021 6.9899 1 25 99.2021 6.9899 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.1331 7.5997 1 5 99.1331 7.5997 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 99.0126 6.9999 2 100 99.0126 6.9999 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 98.9736 7.0099 2 150 98.9707 7.0297 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 98.9523 7.0265 1 10 98.9523 7.0265 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 98.8028 7.0202 2 100 98.8028 7.0202 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.8062 7.0000 1 25 98.8062 7.0000 INE141A16VA8 OBC 14-Dec-15 98.7501 6.9998 2 150 98.7501 6.9998 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 98.7278 7.0199 1 3 98.7278 7.0199 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.3768 7.2299 2 75 97.3768 7.2299 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 97.2980 7.2401 1 100 97.2980 7.2401 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.2193 7.2499 2 50.3 97.2212 7.2448 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 97.2193 7.2499 1 25 97.2193 7.2499 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 97.0626 7.6708 1 0.05 97.0626 7.6708 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 97.1668 7.2399 1 50 97.1668 7.2399 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.0694 7.2498 3 75.3 97.0889 7.2001 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 97.0303 7.2540 4 125 97.0239 7.2701 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 97.0239 7.2701 2 50 97.0239 7.2701 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 96.9571 7.2501 2 125 96.9571 7.2501 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 96.8111 7.2866 1 5 96.8111 7.2866 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 95.2863 7.4000 2 50 95.2863 7.4000 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 95.2679 7.4000 1 100 95.2679 7.4000 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 94.1126 7.4376 2 100 94.1126 7.4376 INE528G16C99 YES BK 27-Sep-16 93.3015 7.4025 5 5 93.3015 7.4025 INE528G16C81 YES BK 30-Sep-16 93.2464 7.4050 4 26 93.2464 7.4050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com