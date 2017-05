Oct 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 99.9622 6.8961 2 55 99.9595 7.3942 INE141A16UU8 OBC 23-Oct-15 99.7925 6.8995 2 100 99.7925 6.8995 INE141A16UT0 OBC 2-Nov-15 99.6223 6.9192 1 5 99.6223 6.9192 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 99.4885 6.9503 1 5 99.4885 6.9503 INE667A16FK4 SYNDICATE BK 18-Nov-15 99.2954 7.0001 1 25 99.2954 7.0001 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.2614 7.3404 1 5 99.2614 7.3404 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.1590 7.5505 1 5 99.1590 7.5505 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.0690 7.0002 1 5 99.0690 7.0002 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 99.0314 6.9999 1 75 99.0314 6.9999 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 98.9110 7.0502 1 50 98.9110 7.0502 INE652A16JU7 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-15 98.8954 6.9099 1 25 98.8954 6.9099 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.8544 7.0498 1 50 98.8544 7.0498 INE141A16VA8 OBC 14-Dec-15 98.8056 7.0034 3 75 98.8045 7.0101 INE112A16IP4 CORPORATION BK 18-Dec-15 98.7314 6.9998 1 50 98.7314 6.9998 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.4960 7.0550 1 2.25 98.4960 7.0550 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 97.4983 7.2601 1 25 97.4983 7.2601 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.4554 7.2199 1 25 97.4554 7.2199 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 97.2118 7.2700 1 50 97.2118 7.2700 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 97.2118 7.2700 1 25 97.2118 7.2700 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 97.0990 7.2700 1 50 97.0990 7.2700 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 97.0802 7.2701 2 35 97.0802 7.2701 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 97.0841 7.2601 1 5 97.0841 7.2601 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 96.9704 7.2634 2 75 96.9758 7.2500 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 96.9571 7.2501 1 25 96.9571 7.2501 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.8722 7.2301 2 50 96.8722 7.2301 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 95.3232 7.3999 2 50 95.3232 7.3999 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 94.7968 7.4200 4 100 94.7968 7.4200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com