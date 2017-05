Oct 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16AE4 INDIAN OVERSEAS BK 15-Oct-15 99.9808 7.0093 1 5 99.9808 7.0093 INE008A16XF4 IDBI BK 16-Oct-15 99.9617 6.9924 1 100 99.9617 6.9924 INE008A16XG2 IDBI BK 21-Oct-15 99.8671 6.9390 1 50 99.8671 6.9390 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 99.7322 7.0007 1 50 99.7322 7.0007 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.6347 7.0433 1 25 99.6347 7.0433 INE237A16H35 KOTAK MAH BK 2-Nov-15 99.6560 6.9996 1 5 99.6560 6.9996 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.6349 7.0395 1 25 99.6349 7.0395 INE095A16QT6 INDUSIND BK 4-Nov-15 99.5983 7.0101 2 50 99.5983 7.0101 INE090A16U18 ICICI BK 5-Nov-15 99.5811 6.9792 1 25 99.5811 6.9792 INE008A16F42 IDBI BK 5-Nov-15 99.5983 7.0101 1 5 99.5983 7.0101 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.5787 7.0193 1 5 99.5787 7.0193 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 99.5038 7.0006 1 10 99.5038 7.0006 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.3927 7.6905 2 10 99.3621 8.0803 INE095A16QX8 INDUSIND BK 16-Nov-15 99.3684 7.0303 1 25 99.3684 7.0303 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.3540 6.9801 1 25 99.3540 6.9801 INE112A16IJ7 CORPORATION BK 17-Nov-15 99.2748 8.0797 1 5 99.2748 8.0797 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.2333 7.0502 1 10 99.2333 7.0502 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.1514 7.0998 1 25 99.1514 7.0998 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 99.1042 7.0196 1 5 99.1042 7.0196 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.0651 7.0298 1 30 99.0651 7.0298 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.0749 7.1003 1 25 99.0749 7.1003 INE141A16UZ7 OBC 4-Dec-15 99.0435 7.0499 1 10 99.0435 7.0499 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 98.9099 7.0574 4 350 98.9099 7.0574 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 98.9294 6.9298 1 25 98.9294 6.9298 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 98.9480 6.9297 1 25 98.9480 6.9297 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 98.8952 7.0303 1 100 98.8952 7.0303 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.8992 7.0046 1 30 98.8992 7.0046 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 98.8388 7.0298 2 200 98.8388 7.0298 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.5740 7.2600 1 25 97.5740 7.2600 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.4673 7.2401 2 100 97.4673 7.2401 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.4673 7.2401 1 11 97.4673 7.2401 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.3326 7.2484 3 130 97.3356 7.2400 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.3168 7.2401 2 84.8 97.3168 7.2401 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 97.3276 7.2624 1 50 97.3276 7.2624 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 97.3088 7.2624 1 15 97.3088 7.2624 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.2939 7.2000 2 100 97.2976 7.1899 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.2752 7.2001 2 75 97.2752 7.2001 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 97.2683 7.2700 1 50 97.2683 7.2700 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 97.2495 7.2699 1 25 97.2495 7.2699 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 97.1742 7.2699 1 25 97.1742 7.2699 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.1677 7.2376 1 10 97.1677 7.2376 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.1481 7.2399 1 25 97.1481 7.2399 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 97.1554 7.2699 1 15 97.1554 7.2699 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 97.1332 7.2300 2 75 97.1332 7.2300 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.0908 7.2430 4 175 97.0841 7.2601 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.0742 7.2375 1 65 97.0742 7.2375 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 97.0763 7.2801 1 25 97.0763 7.2801 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 97.0586 7.2772 4 175 97.0615 7.2699 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 97.0199 7.2802 1 6.7 97.0199 7.2802 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 97.0120 7.3001 1 25 97.0120 7.3001 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 95.4082 7.3501 1 75 95.4082 7.3501 INE434A16LO9 ANDHRA BK 9-Jun-16 95.3785 7.3999 1 50 95.3785 7.3999 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 94.3834 7.4132 3 13.5 94.3834 7.4132 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com