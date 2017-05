Oct 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 99.9231 7.0225 1 5 99.9231 7.0225 INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 99.9236 6.9768 1 50 99.9236 6.9768 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.8842 7.0527 3 200 99.8842 7.0527 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.6535 7.0507 1 50 99.6535 7.0507 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.6379 6.9814 1 160 99.6379 6.9814 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.5757 7.0695 1 50 99.5757 7.0695 INE095A16QW0 INDUSIND BK 13-Nov-15 99.4430 7.0498 1 5 99.4430 7.0498 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.4545 7.1500 1 5 99.4545 7.1500 INE667A16FK4 SYNDICATE BK 18-Nov-15 99.3622 7.0997 1 5 99.3622 7.0997 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.2576 7.0001 1 5 99.2576 7.0001 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 99.2088 7.0998 1 25 99.2088 7.0998 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 99.1193 7.0503 2 50 99.1193 7.0503 INE141A16VB6 OBC 1-Dec-15 99.1255 7.0002 1 5 99.1255 7.0002 INE141A16VA8 OBC 14-Dec-15 98.8608 7.0100 3 75 98.8608 7.0100 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.4862 7.2400 1 5 97.4862 7.2400 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 97.4057 7.2548 1 5 97.4057 7.2548 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.3356 7.2400 1 3 97.3356 7.2400 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 97.2720 7.2599 1 50 97.2720 7.2599 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.2939 7.2000 1 25 97.2939 7.2000 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 97.1676 7.2874 1 50 97.1676 7.2874 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 97.0546 7.2875 1 25 97.0546 7.2875 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 96.9270 7.2325 1 1.8 96.9270 7.2325 INE514E16AF1 EXIM 25-Mar-16 96.8742 7.2699 2 75 96.8742 7.2699 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 95.4206 7.3601 1 25 95.4206 7.3601 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 95.3930 7.4066 2 75 95.3910 7.4099 INE238A16A23 AXIS BK 1-Jul-16 94.9285 7.5000 2 50 94.9285 7.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com